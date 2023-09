Atletica, Bartolini nel disco si avvicina ai 50 metri

Grosseto, 22 settembre 2023 - Lanciatori grossetani ok al rientro in pedana al Festival dei Lanci: brillano i ragazzi dell’Atletica Grosseto Banca Tema nella seconda parte di stagione. Su tutti, il cadetto Bartolini torna ad avvicinare i cinquanta metri nel disco con 48.17. È ricominciata con buoni risultati la seconda parte di stagione per i giovani lanciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Al Festival dei Lanci, sulla pedana di Narni c’è stato il rientro in gara di Mattia Bartolini, dopo lo storico risultato ottenuto nel mese di giugno a Parma dove ha firmato la migliore prestazione italiana under 16 con uno straordinario lancio a 53.87. Nel cammino di preparazione verso la prossima rassegna tricolore di categoria, in programma a Caorle all’inizio di ottobre, il talento biancorosso ha scagliato l’attrezzo alla misura di 48.17 che vale la terza prestazione in carriera. Sempre per i cadetti, ma al femminile, continuano i progressi di Caterina Di Iorio che vince nel disco con 24.29 migliorandosi di oltre due metri e si piazza seconda nel giavellotto con 25.05 a un metro dal personale realizzato di recente ad Abbadia San Salvatore. Tra le allieve terzo posto con 15.23 per Francesca Boscherini nel giavellotto. Da segnalare anche nel martello la quarta posizione con 53.89 di Lorenzo Bigazzi che invece è secondo con 14.85 nell’insolita gara di martello con maniglia corta. Due giornate di gare di altissimo livello dove si sono sfidati atleti da tutta Italia. Un progetto che mira a diventare un vero e proprio “Festival dei Lanci” quello nato nel 2021 con l’Urban Shot Put. Un movimento animato dal desiderio di rendere l’atletica leggera un vero e proprio show: dinamico, coinvolgente, divertente, una dirompente novità rispetto al panorama tradizionale.