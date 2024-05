Arezzo, 11 maggio 2024 – Al via la “quinta” edizione del GranTourValdichiana in cammino, in programma domani, domenica 12 maggio.

Castiglion Fiorentino ospita la fase iniziale, questa mattina e fino alle ore 19, in piazza del Municipio, è allestito il Kit – Point per il ritiro del kit di partecipazione, poi, nel pomeriggio, dalle ore 17.30 in sala San Michele è prevista la conferenza sui “Cammini”.

Domani, alle ore 7.30 è prevista la partenza da piazza del Municipio dei 400 iscritti alla manifestazione.

“Volevamo da sempre inserire questa variante alternativa alle tappe 2 e 3 della Via Clanis per gli amanti del camminare in quota (max 900mt) ed avere una visione ancora diversa dei luoghi e dei panorami” – fanno sapere gli organizzatori che spiegano anche il percorso – “partiremo da Piazza del Comune di Castiglion Fiorentino e dopo aver passato il Castello di Montecchio Vesponi saliremo per un dislivello positivo di 600mt in 9km (quindi si salita ma non particolarmente difficile) fino alla montagna Cortonese. Da qui la separazione dei due cammini; la 24 km che scenderà verso Cortona e la 42km che proseguirà in direzione di Portole, Gosparini e Passignano sul Trasimeno come punto di arrivo. Due le Vie e i sentieri che seguiremo: La Via di Francesco (La Verna – Cortona) e il bellissimo Sentiero CAI 50 (La Verna-Passignano). Un percorso che possiamo definire La Grande Spina appenninica della Valdichiana con panorami su tutta la valle fino al Lago Trasimeno, Monte Amiata, Subasio e Sibillini. Città e Paesi meravigliosi a fare da cornice a panorami mozzafiato”.