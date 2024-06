10° Torneo del "Il Bastardo : Indicatore - Battifolle 2 - 0

Arezzo, 12 giugno 2024 – Ecco la 10° Edizione del Torneo “Il Bastardo” … Il Torneo dei Paesi, Girone Rosso : Indicatore – Battifolle 2 – 0

Indicatore : Garbinesi, Diego Torzoni, Crestini, Gisti, Vedovini, Ercolani, Rubechini, Claudio Torzoni, Leonardo Nocenti. Sestini, Perrino. All. Claudio Ferrini. A disposizione : Citernesi, Steccato, Lorenzo Nocenti, Bartolini, Fruio, Tenti.

Battifolle : Tobioli, Gallorini, Salvi, Raiola, Chiodini, Malatesti, Ndow, Cordovani, Gozzi, Samake, Marco Angiolini. All. Luigi Scaccioni. A disposizione : Alessandro Angioli, Billi, Giacinti, Lika, Peruzzi, Randellini.

Arbitro : Sig. Marco Pelliccia, Assistenti Sig.ri : Alessandro Lozzi, Alessandro Bonini.

Marcatori : 10’ Claudio Torzoni, 13’ Nocenti.

Espulsi : 50’ Sestini, 80’ Claudio Torzoni.

L’ Indicatore fa suo il match nella prima frazione di gioco riuscendo ad andare a segno con Torzoni e Nocenti, per poi nella ripresa stringere i denti per contenere la reazione del Battifolle.

Sul terreno di gioco del “Nocciolini” di Pieve al Toppo si trovano di fronte due realtà ben diverse, quella consolidata dell’ Indicatore che si è aggiudicata l’ Edizione 2023 e quella del Battifolle, nata in quest’ultimo mese e prima partita in assoluto per i ragazzi di Luigi Scaccioni che pagano pesantemente qualche errore difensivo.

La partita è piacevole, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e decise a raccogliere il massimo da questo confronto con l’ Indicatore che si rende pericoloso con una combinazione Rubechini - Nocenti e conclusione del centravanti bloccata da Tobioli. Insiste l’ Indicatore, probabilmente in fase offensiva gioca più convinta e Torzoni approfitta in pieno di un’errore difensivo e si presenta davanti a Tobioli con una conclusione precisa ed angolata, spedendo il pallone ad insaccarsi, dove il numero uno avversario non ci può arrivare. Il Battifolle accusa il colpo e l’undici di Mister Ferrini ne approfitta in pieno, quando Leonardo Nocenti, sulla rimessa di Tobioli, ruba il tempo al portiere avversario e deposita il pallone in fondo alle rete, sguarnita e nel momento più difficile della gara, il Battifolle tira fuori carattere e grinta e comincia a guadagnare una certa supremazia territoriale e questo favorisce continui capovolgimenti di fronte, con l’ Indicatore che chiude bene gli spazi e riparte prontamente in contropiede e in questa fase è Yaris Gozzi a rendersi pericoloso in paio di circostanze, prima impegna alla presa a terra Garbinesi, poi con un tiro cross, la palla attraversa tutta la linea di fondo, ma non ci sono compagni pronti alla deviazione.

Non cambia la fisionomia della gara nella ripresa, anche se, per l’ Indicatore si complica quando rime in dieci per l’ espulsione di Sestini, con il Battifolle che cerca dell’ accelerazioni importanti, per sfruttare la superiorità numerica e soprattutto la grande mobilità, su tutto il fronte d’attacco di Yaris Gozzi… Ma la retroguardia dell’ Indicatore tiene, ben sistemata in campo da Mister Claudio Ferrini, si fa trovare sempre pronta sulle ripartenze e gara che scivola via in maniera vivace, Gozzi, si crea un paio di opportunità per andare a segno, con due conclusioni che meritavano maggiore fortuna. La prima quando dal limite, in diagonale spedisce il pallone a lato di poco, la seconda bloccata Garbinesi. Nel finale, poi, arriva la seconda espulsione di Torzoni per doppio giallo e Indicatore davvero costretto a stringere i denti per mantenere la propria porta inviolate e portare a casa il primo successo di questo Torneo “Il Bastardo”.