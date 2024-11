Quando il mare si racconta. Torna il ’Sea Film Festival’. Un premio per gli studenti

Si rialza il sipario sul Sea Film Festival, la rassegna cinematografica della Spezia di cortometraggi sul mare, organizzata anche quest’anno dall’Associazione ’Mareggiamo’. Per questa quarta edizione tante le conferme ed alcune importanti novità. Partiamo dalle categorie che, anche per questa edizione, saranno quattro: Progetti scolastici, Ambiente marino, Professioni marine e Arte e cultura. Tanti i premi che verranno assegnati. La giuria, infatti, sarà al lavoro per visionare e giudicare tutti i filmati che arriveranno secondo i paramenti di attinenza, qualità ed emozioni suscitate.

Verranno assegnati i premi ai vincitori di categoria e tra questi, il filmato che risulterà il più votato, riceverà anche il premio come vincitore assoluto del Festival. Le menzioni speciali associate al concorso cinematografico saranno due: una verrà assegnata al migliore filmato realizzato con la tecnica cartoon e una seconda verrà assegnata al miglior filmato che parli della provincia della Spezia. Importante novità di questa quarta edizione è rappresentata dall’iniziativa del Parco di Montemarcello-Magra-Vara il quale, dato l’esito della scorsa edizione, ha voluto appoggiare con maggiore determinazione il Festival, facendo leva sulla categoria dei Progetti Scolastici. Esclusivamente per le scuole o i singoli studenti della Provincia della Spezia che parteciperanno al concorso nella categoria School Projects, infatti, il Parco di Montemarcello Magra Vara, patrocinatore dell’evento, ha messo a disposizione uno speciale premio per l’opera che meglio interpreterà il tema dell’ecologia e della tutela marina e ambientale relativa al territorio spezzino. Altra importante novità di quest’anno è l’introduzione della giornata dedicata esclusivamente alle scuole. L’evento di premiazione della categoria “School Projects”, infatti, si terrà durante la mattinata di venerdì 23 maggio alla Mediateca regionale Sergio Fregoso. Sempre la Mediateca sarà protagonista della serata finale, sabato 24 maggio, in cui verranno premiati i migliori tra i filmati delle altre tre categorie e tra questi il vincitore assoluto del Festival.