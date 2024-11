Giro della Lunigiana senza frontiere. Giovani provenienti da sedici paesi

AMEGLIA

Il 48° Giro della Lunigiana, organizzato dalla società Casano Sss arl, si è confermato come uno degli eventi ciclistici juniores più seguiti al mondo sia dal punto di vista sportivo sia da quello mediatico. È quanto emerso durante la cerimonia del ringraziamento – a istituzioni e sponsor, organismi sociali e volontari, forze di polizia e sportivi – organizzata di recente nel complesso di Terre di Luni ad Ameglia durante la quale sono state tirate le somme dell’edizione 2024 corsa all’inizio di settembre. Il Giro ha confermato il suo respiro internazionale, ospitando giovani talenti provenienti da 16 nazioni diverse, dalle latitudini più disparate: a nord la Norvegia, a sud la Colombia, a ovest il Messico e ad est il Kazakistan. Alla competizione hanno partecipato 163 corridori e in 95 hanno concluso il percorso delle tre tappe in tutto 281 chilometri. Importanti anche i numeri sul fronte della copertura mediatica, illustrati alla folta platea di Terre di Luni dai responsabili della comunicazione Valerio Bianco e Alessandro Colò che si sono soffermati in particolare sul boom dei social network, di gran lunga superiore alle aspettative, a conferma dell’interesse attorno alla manifestazione. Il Giro ha raggiunto 6100 follower su Facebook e 3000 follower su Instagram, segno di una crescente popolarità tra gli appassionati di ciclismo. La società Casano Ssd arl, organizzatrice del Giro, nella persona del suo direttore generale Lunigiana, Lucio Petacchi, ha voluto evidenziare un altro numero chiave: il 49. Tanti quanto sono stati i volontari che ancora una volta hanno reso possibile l’organizzazione e la gestione di questa edizione. "Un numero importante di volontari - ha dichiarato Petacchi – e il sostegno del main sponsor Spigas e degli altri supporter sono stati fondamentali per la buona riuscita della manifestazione".