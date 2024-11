Baglietto ha festeggiato i 170 anni: "Il cuore dell’azienda? Le persone"

Centosettant’anni e una montagna di energia da spendere. Baglietto ha tagliato il traguardo con una due giorni dedicata a ricordare e celebrare le glorie di un marchio fatto di storia e tradizione, successi del passato e visioni del futuro. Circa 250 invitati tra autorità nazionali, cittadine, clienti, stampa e amici del brand hanno festeggiato insieme al management del gruppo Gavio e del cantiere in una serata speciale che ha visto la partecipazione di Lorena Bianchetti in qualità di madrina. Una storia unica, un’avventura tutta italiana fatta di visioni audaci e sogni realizzati, ben narrati nel volume ’Baglietto: dal 1854 l’arte di navigare’, edito da Rizzoli e firmato da Antonio Macaluso, presentato proprio nell’occasione e in libreria dallo scorso 29 ottobre.

Durante l’evento è stato svelato anche un nuovo concept che celebra oltre 30 anni di collaborazione tra Baglietto e il celebre designer Francesco Paszkowski. Un Open veloce di 70’’, che incarna perfettamente lo spirito innovativo che ha contraddistinto l’azienda nel corso della sua storia, segnando un ulteriore passo avanti verso l’evoluzione stilistica e tecnologica del cantiere. Chato II, che nel nome rievoca Chato, la barca più veloce mai costruita dal cantiere, capace di raggiungere i 60 nodi già nel 1986, non è solo un’imbarcazione all’avanguardia, ma vuole essere un tributo ideale alla velocità sul mare e ai tanti primati della storia del marchio del gabbiano. Non poteva mancare un momento dedicato al tema della sostenibilità con la conferma in diretta del funzionamento del sistema BZero, l’impianto per la produzione di “idrogeno verde” finalmente attivo e funzionante, grazie al quale si è anche potuta ottenere l’energia per sostenere la serata.

"Abbiamo scelto di festeggiare questo importante evento in due parti ugualmente importanti: la serata di gala ha reso omaggio alle autorità cittadine e regionali in un’occasione più formale, e la festa di sabato, una giornata che ha voluto celebrare le persone, le donne e gli uomini che davvero rappresentano il cuore della Baglietto, che quotidianamente, con il loro lavoro e il loro impegno, danno senso a questa azienda" ha detto Diego Michele Deprati, ad Baglietto.