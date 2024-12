Un ’istituto tecnico’ per la nautica. Proposta a Polo Magona e Navigo

La firma dell’accordo di collaborazione tra Navigo (la società di servizi nata a Viareggio nel 2007 con poco meno di 200 aziende associate che coordina la rete dei centri nautici della Toscana) e Consorzio Polo Tecnologico Magona di Cecina può schiudere importanti prospettive anche a livello didattico e occupazionale. Intanto, grazie all’accordo, Navigo fornisce tramite il CPTM ai propri associati servizi per valorizzare opportunità di innovazione tecnologica nel campo di nuovi materiali impiegati per la realizzazione di imbarcazioni, validazione di processi produttivi che riducano rifiuti e scarti di lavorazione. Ma c’è di più. All’atto ufficiale dell’intesa era presente anche il sindaco di Cecina Lia Burgalassi che ha lanciato alcune idee e una importante proposta. "L’amministrazione comunale – ha detto Burgalassi - vuole centrare tre obiettivi e questo accordo rappresenta un punto di partenza. Vogliamo continuare a valorizzare il Polo Magona come realtà importantissima del territorio. Allo stesso tempo intendiamo rilanciare portualità e nautica in una zona come la nostra che ha perso la centralità in un mercato in piena espansione perché si producevano barche di qualità ma troppo piccole rispetto alle richieste del mercato. Ci auguriamo che il porto di Cecina, superati i problemi, diventi un volano di sviluppo del territorio in termini di turismo e occupazione". Per Lia Burgalassi il terzo obiettivo da centrare è che l’accordo Polo Magona-Navigo "contribuisca a potenziare l’attività green per una riduzione dell’impatto ambientale delle lavorazioni". E, non meno importante delle altre mission, Burgalassi ha avanzato anche una proposta molto interessante. "A Navigo e Polo Magona chiediamo l’adesione a un progetto che porti alla creazione di un percorso scolastico strategico a queste attività legate alla nautica. Una scuola di formazione può garantire eccellenti occasioni di lavoro a tanti giovani della nostra zona come avviene a Viareggio e a Livorno grazie alla collaborazione con gli Istituti Nautici". Luciano Dell’Omo, presidente del Consorzio Polo Magona e Pietro Angelini, direttore di Navigo hanno recepito con entusiasmo questa idea garantendo la massima disponibilità.

E.Sa.