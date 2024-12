Parchi Val di Cornia fa scuola. Gli incontri per promuovere le iniziative di valorizzazione

Parchi Val di Cornia SpA protagonista di importanti appuntamenti dedicati al tema della valorizzazione, del turismo culturale e della gestione del patrimonio archeologico. "Sono stati importanti momenti di visibilità e confronto che hanno visto la società Parchi al centro di rilevanti incontri nazionali dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, paesaggistico e minerario. Condividere l’esperienza maturata in Val di Cornia, presa ad esempio tra i modelli innovativi di gestione culturale, rappresenta anche un’ottima occasione di visibilità per l’intero territorio" – dichiara Mauro Tognoli, Amministratore Delegato Parchi. Il primo appuntamento è stato a Siena quando la società Parchi ha preso parte ad un convegno di studi sui “Paesaggi minerari dell’Italia medievale, coordinando una Tavola rotonda dedicata alle Strategie per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi minerari toscani. Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena (Giovanni Bianchi, Luisa Dallai, Vanessa Volpi) in collaborazione con la Società Parchi (Debora Brocchini, Silvia Guideri). Poi a Caltanissetta, in occasione del convegno Le buone pratiche dell’archeologia: esperti a confronto, un momento di confronto con esperti di rilevanza internazionale organizzato da Italia Nostra per riflettere sul ruolo dell’archeologia nei processi di tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio. L’esperienza della Parchi è stata poi presente a Cortona, al MAEC, al Convegno “Ri-Connessioni. Parchi archeologici tra passato, futuro, storia e innovazione”. Due giornate dedicate all’analisi dell’esperienza del Parco Archeologico di Cortona a venti anni dalla sua istituzione in cui vengono messi a confronto casi di buone pratiche affrontando temi legati alla gestione, al turismo, alla didattica, alla comunità. Nell’ambito della sessione “Modelli innovativi di gestione dei parchi archeologici”.

"La condivisione del progetto Parchi in ambiti di così alto interesse avvalora l’operato della Società e fortifica l’importante ruolo riconosciuto dai Comuni soci alla Parchi come strumento per la gestione dei beni culturali e ambientali dell’area e per la promozione e valorizzazione del territorio" conclude Luca Ardenghi, Presidente Parchi.

Luca Filippi