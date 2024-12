Diario educativo degli studenti. Il libro ’Mission possible. I care’: "Viaggio tra attualità e riflessioni"

LIVORNO

No, non si tratta del nuovo capitolo della saga d’azione con protagonista Tom Cruise. “Mission possible. I care” è infatti il titolo del libro realizzato dalla classe 5A della scuola Campana con l’aiuto della loro maestra, nonché consigliera comunale, Cristina Lucetti. Questo libro rappresenta un po’ la conclusione di un percorso che la classe e la sua insegnante hanno intrapreso al momento del loro primo incontro.

"Ho seguito questa classe dalla prima alla quinta, li ho visti crescere e attraversare momenti difficili a cui nemmeno noi adulti eravamo preparati primo fra tutti il Covid – dice Lucetti – L’isolamento ha privato i bambini della loro voce, in questo senso la dad è stato uno strumento importante - prosegue Lucetti - ha permesso a noi insegnanti di “entrare” nelle case dei bambini e viceversa, grazie anche all’estrema disponibilità delle famiglie". L’esperienza del covid per questa classe ha rappresentato quindi un vero e proprio punto di svolta, infatti quando le lezioni in classe sono riprese la maestra Lucetti ha promesso ai suoi alunni "che non saremmo rimasti rinchiusi in classe, ma saremmo usciti a fare molte esperienze, tante delle quali sono raccontate proprio nel nostro libro". Durante la terza e la quarta inoltre la classe della maestra Lucetti si è impegnata nella redazione di un giornale scolastico "da qui è nata l’idea di realizzare in quinta un vero e proprio libro - racconta la maestra -. Svolgo questa professione da 28 anni, professione che non so nemmeno se definire tale perché l’insegnamento è tutto il mio mondo. In questi anni mi sono sempre ispirata al metodo educativo di Don Milani, per cui credo profondamento nel potere delle parole e credo che sia importante continuare a trasmettere questo messaggio ai bambini" afferma Lucetti .

Durante la redazione del libro purtroppo i bambini si sono trovati ad affrontare un lutto, Erick, un loro compagno di scuola, ha perso la vita a causa di una malattia, l’evento ha segnato molto i bambini che, oltre a dedicare il libro al compagno, hanno deciso di donare il ricavato della pubblicazione al reparto pediatrico dell’Ospedale di Livorno. Il volume realizzato dagli alunni costituisce una sorta di diario educativo, nelle pagine del libro infatti i bambini raccontano le proprie esperienze e riflessioni circa temi di attualità come l’inclusività, l’ambiente e pregi e difetti delle nuove tecnologie, analizzando nello specifico i social, a cui è dedicato un capitolo intitolato “I pifferai magici e le fake news”. Viene riservata poi particolare attenzione alla città, ai suoi paesaggi e alla sua storia, Lucetti ha infatti mantenuto fede alla sua promessa organizzando escursioni e visite guidate nei luoghi simbolo di Livorno. Il costo del libro è di 10 euro ed è acquistabile nelle seguenti librerie: Feltrinelli (via di Franco 12), Mondadori (via Magenta 23), Ubik (via Cosimo del Fante 3) Librerie Coop, Giunti (via Grande 102).

Greta Ercolano