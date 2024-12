Natale, gli eventi a Livorno. Villaggi, pista del ghiaccio, presepi sommersi e cultura

Un mare di iniziative natalizie, c’è solo l’imbarazzo della scelta sia a Livorno che in provincia. Cultura, musica, sport e divertimento: ventaglio larghissimo e pronto a sventolare un mese, scavalcando l’anno fino alla prima settimana di gennaio.

Fino all’Epifania, infatti, Livorno ospita il Villaggio di Natale allestito dalla Pro Loco a Villa Fabbricotti con la casa di Babbo Natale, 20 casette espositive, una zona food e tre aree che comprendono lo spettacolo viaggiante, i pony e altri spettacoli. Qui arrivano famiglie, scolaresche, gite organizzate, coinvolgendo un numero sempre crescente di visitatori anche da fuori regione. Come è consuetudine, l’altro Villaggio di Natale livornese sarà in piazza della Repubblica: qui la pista di pattinaggio sul ghiaccio attira grandi e piccini e a illuminare la piazza ci pensano il grande albero e le luminarie delle tradizionali casette di legno con ogni sorta di prelibatezza. Un vero e proprio parco divertimenti al centro della città. Tanti gli alberi allestiti nelle vie del centro. Altro luogo divertente da visitare, soprattutto con bambini al seguito, è l’Acquario, che durante il mese di dicembre diventa una delle destinazioni più popolari grazie alle tante iniziative e le attrazioni. E’ confermata anche quest’anno, dal 26 dicembre al 6 gennaio inclusi, la mostra dei “Presepi sommersi“: i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive una rassegna di natività subacquee realizzate con ceramica e terracotta, materiali ecosostenibili e non tossici, vivendo la Natività in maniera originale.

All’Acquario torna anche l’iniziativa della Letterina di Babbo Natale, fino al 24 dicembre: un dono speciale per i più piccoli, ovvero la possibilità di spedire a Babbo Natale la propria lettera. I bambini raccontano i propri desideri per inviarli e ricevere un simpatico omaggio. Le esperienze immersive nell’ambiente marino coinvolgono chiunque lo visiti, grandi e piccoli, e con gli eventi dedicati alla celebrazione del Natale tutto diventa ancora più magico. La visita inizia al piano terra con il percorso acquariologico e al primo piano con il rettilario. Al piano terra, la struttura ospita le tartarughe verdi “Ari” e “Cuba” che nuotano nella vasca dedicata all’Indo-Pacifico, gli squali zebra e il pesce Napoleone. Ed ancora, un tunnel, una vasca tattile dove ammirare il mimetismo dei pesci piatti, due vasche delle meduse dedicate all’importante tema dell’inquinamento da plastica e anche la zona dei cavallucci marini panciuti. Al primo piano la visita prosegue con uno spazio dedicato a insetti, anfibi e rettili dove ammirare il camaleonte, le formiche tagliafoglia, le rane freccia, l’insetto stecco e tanti altri esemplari. Da qui è possibile accedere alla Terrazza Panoramica da cui ammirare le bellezze della costa livornese e le luminarie natalizie.

Sarà un Natale all’insegna della cultura, degli eventi e delle mostre quello che si appresta a vivere la città. Sabato 7 dicembre alle 15 l’apertura della Sala della Mescita delle Terme del Corallo, restaurata e rifunzionalizzata e domenica 22 l’inaugurazione della Sezione Antica, Medievale e Moderna del Museo della Città. Nel mezzo la promozione degli spazi museali cittadini del Museo Fattori e del Museo di Città Sezione Arte Contemporanea, oltre alla bella mostra di Peruzzi alla Fondazione Livorno: eventi e poli artistici che saranno racchiusi in un’idea regalo, un biglietto unico a 10 euro validao dall’8 dicembre al 12 gennaio 2025. Sul sito di Visit Livorno da lunedì 2 si potrà acquistare il pacchetto Natale ai Musei o prenotare solo la visita alle Terme.

I.C.C.