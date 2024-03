Spadolini e l’università. La lezione e l’impegno di una vita

Intellettuale e storico, giornalista, politico e statista, Giovanni Spadolini è una personalità rilevante della cultura e della politica italiane del ventesimo secolo. La sua figura non può essere compresa pienamente fuori della dimensione universitaria: Spadolini, laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, è stato uno dei docenti più importanti della facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Ateneo fiorentino e il primo professore universitario in Italia a ricoprire la cattedra di Storia Contemporanea. Anche negli anni della sua azione come politico, ministro, presidente del Consiglio manterrà sempre stretto il legame con la sua Facoltà e con il mondo universitario e attingerà dalla ricerca i motivi profondi della sua attività.

Per ricordarne la figura l’Università di Firenze e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia promuovono, nell’ambito delle iniziative per il centenario dell’Ateneo, il convegno “L’impegno di una vita. Spadolini e l’Università”, in programma domani alle 10 nell’Aula Magna del Rettorato (piazza San Marco 4).

Apriranno il convegno di studi la rettrice Alessandra Petrucci, il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, il presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Carlo Sorrentino, la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche Irene Stolzi.

In occasione dell’iniziativa la rettrice Petrucci consegnerà alla Fondazione la Pergamena di Laurea di Giovanni Spadolini, come omaggio alla sua memoria.

La vita e l’opera di Spadolini saranno ricordate nel programma della giornata di studio: Bernardo Sordi (Dipartimento di Scienze Giuridiche) interverrà su “La Facoltà di Giurisprudenza fra guerra e dopoguerra”; Fulvio Conti (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) tratterà il tema “Spadolini dalla laurea al giornalismo”; Gabriele Paolini (Dsps) parlerà “Spadolini e i corsi di Storia Contemporanea”, mentre Sandro Rogari, già preside della facoltà “Cesare Alfieri”, porterà un contributo sull’attività di “Spadolini, ministro della Pubblica Istruzione e dell’Università”.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Vincenzo Pedone, Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, organo che fu istituito dallo stesso Spadolini nel suo ruolo di ministro nel 1979.