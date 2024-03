Onofrio Pepe e i miti ritrovati La mostra "Onofrio Pepe, i miti ritrovati" esplora l'arte come strumento per esprimere emozioni e narrazioni culturali, promuovendo un nuovo Umanesimo della sostenibilità. Le opere di Pepe, ispirate ai grandi miti del passato, coinvolgono e affascinano il pubblico, mostrando come mito e logos siano strettamente intrecciati.