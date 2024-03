La pergamena di laurea di Giovanni Spadolini alla Fondazione Nuova Antologia

"L’impegno di una vita. Spadolini e l’Università".

L’Ateneo fiorentino e Fondazione Nuova Antologia ricordano l’intellettuale, l’accademico e lo statista in un convegno per il centenario Unifi, oggi alle 10 all’aula magna a del Rettorato. Per l’occasione la rettrice Petrucci (nella foto) consegnerà alla Fondazione la Pergamena di Laurea di Giovanni Spadolini, come omaggio alla sua memoria.

Intellettuale e storico, giornalista, politico e statista, Giovanni Spadolini è stato uno dei docenti più importanti della facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri".