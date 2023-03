Uffizi, il gioiello dei musei italiani Nel 2023 è già boom di visitatori Superati i livelli pre-Covid

FIRENZE

Il miglior museo italiano e tra i 20 musei top a livello globale nel 2023. Stiamo parlando della Galleria degli Uffizi e questi riconoscimenti arrivano direttamente dal sito internazionale "American Art Awards" che ogni anno premia le migliori gallerie di tutto il globo. I motivi? "Per noi è il più importante museo italiano, il più visitato, il più grande e il più conosciuto al mondo. Vi sono esposte collezioni di opere inestimabili, in particolare del periodo del Rinascimento italiano: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, nonché capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga". Insomma, a Firenze c’è un vero e proprio scrigno di tesori che ogni anno richiama milioni di visitatori.

Nel 2022 sono stati 4.066.366 complessivamente gli ingressi nei tre spazi delle Gallerie (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli): un aumento del +136,2% rispetto al 2021 (1.721.637), e solo -7,4% in confronto all’anno dei record 2019 (quando erano state 4.391.861). Alla Galleria degli Uffizi sono andate 2.222.692 persone (+129,22%), a Palazzo Pitti 650.612 (171,87%), al Giardino di Boboli 1.193.062 (132,73%). Il 2022 ha registrato anche il record di sempre per gli incassi (grazie anche a circa 2 milioni arrivati dalle mostre organizzate all’estero): oltre 35 milioni di euro, un milione in più del 2019. Se il 2022 è stato l’anno in cui il principale complesso museale di Firenze è tornato a crescere, il 2023 conferma il trend.

Nei primi due mesi dell’anno, infatti, dalla Galleria degli Uffizi fanno sapere che si è registrato quasi un raddoppio di visitatori rispetto all’anno passato e un miglioramento anche rispetto all’anno dei record, il 2019. E tanti arriveranno anche nei prossimi mesi viste le tante novità in programma. Tra queste l’apertura al primo piano delle nuove sale della collezione degli autoritratti degli artisti, con centinaia di opere e anche autoritratti contemporanei e di artisti del mondo dei fumetti. Al via anche "Terre degli Uffizi 2023" con una mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi: una ‘galleria’ di confronti che si terrà dal 1 aprile al 1 ottobre al Museo della Ceramica di Montelupo. Seguirà la mostra di Montespertoli, al Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Pietro in Mercato, dal 22 aprile al 29 ottobre, che è dedicata a Filippo Lippi e intitolata "Filippo Lippi in Valdelsa". A fine aprile, sempre per ‘Uffizi diffusi’ si registra la storica trasferta della Madonna del Baldacchino di Raffaello nella cattedrale di Pescia.

Barbara Berti