Soluzioni e prodotti ecosostenibili: l’impegno per il territorio e il sociale

CERRETO GUIDI

Sostenibilità e sociale sono un binomio fondamentale anche per Magis, attenta ai criteri ESG in cui la consapevolezza dei limiti ambientali, la corretta e accurata gestione delle risorse, il sostenibile sono valori imprescindibili sui quali basare il proprio lavoro. Da tempo, spiegano i referenti, la società si orienta su soluzioni sostenibili, tra cui i nastri adesivi eco-sostenibili e altamente performanti realizzati dal riciclo di bottiglie di plastica (ecoHIT19) o nastri adesivi con supporto in carta 100% riciclata. Nell’ambito dell’orientamento alla sostenibilità ambientale, Magis nel 2021 ha acquistato un nuovo impianto di recupero dei solventi e un postcombustore per abbattere le emissioni in atmosfera da cui produce numerosi prodotti riciclati e riciclabili e su cui ha installato un impianto fotovoltaico in via di potenziamento. In tema di certificazioni ambientali, Magis dispone delle principali attestazioni, tra cui l’Autorizzazione A.I.A (autorizzazione integrata ambientale), la certificazione FSC, la certificazione ambientale 14001, mentre in ambito sociale, da pochi giorni la Società ha anche ottenuto la certificazione sulla parità di genere. Nel corso degli anni, Magis ha sviluppato anche un’intensa attività in ambito sociale e tessuto una fitta rete di connessioni con il proprio territorio, con un forte impegno attraverso donazioni a ospedali e fondazioni benefiche e anche il sostegno a società sportive locali per contribuire a nutrire la comunità circostante.