Punto di riferimento nella ricerca

FIRENZE

L’istituto regionale per la programmazione economica della Toscana è stato fondato nel 1968 con la finalità di compiere gli studi preliminari all’istituzione dell’ente Regione. E’ diventato Ente pubblico nel 1974 e svolge oggi attività di ricerca in ambito economico, sociale e territoriale, finalizzata alla programmazione, analisi e valutazione delle politiche pubbliche. L’attività è rivolta al supporto degli organi legislativi regionali, ma più in generale l’Irpet conduce attività di ricerca in collaborazione e per operatori pubblici e privati, istituzioni ed enti, altri istituti di ricerca e università. Ha funzioni di divulgazione scientifica sulla struttura ed evoluzione dell’economia regionale e sulle politiche, che svolge attraverso convegni, pubblicazione di note brevi, rapporti di ricerca e articoli su riviste nazionali e internazionali. L’Istituto si articola in 5 aree tematiche: Macroeconomia regionale, Sviluppo locale, settori produttivi e imprese, Lavoro, istruzione e welfare, Economia pubblica e territorio e Analisi intersettoriale, energia ed ambiente, turismo e una pluralità di temi di ricerca, quali istruzione, investimenti pubblici, trasporti, agricoltura, turismo, cultura, finanza pubblica, fiscalità, politiche industriali, pianificazione.