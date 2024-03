Pieno sostegno a Save the planet

FIRENZE

L’associazione Save the Planet si pone l’obiettivo di promuovere le buone pratiche green e la consapevolezza nelle persone, sviluppando progetti concreti in ambito sostenibile che vadano a migliorare la vita delle comunità. Ha lo scopo di mettere in atto i principi della sostenibilità, la solidarietà e l’innovazione responsabile, per invertire la rotta dell’emergenza climatica e della crisi ambientale, con la convinzione che comunità più consapevoli e coese siano fondamentali per guidare questo cambiamento.

Enegan sostiene Save the Planet fin dalla sua nascita nel 2019, supportandola nello sviluppo di alcuni dei più importanti progetti a livello nazionale. Tra questi ci sono #IoLaButtoLì, una campagna anti littering (contro l’abbandono di piccoli rifiuti) - che, nel 2024, arriverà alla sua quinta stagione consecutiva - e le iniziative "PuliAMO" che vede coinvolti volontari Save the Planet e rappresentanti di Enegan nella pulizia di luoghi sensibili di alcune città italiane come piazze, spiagge e siti turistici. L’obiettivo di Save the Planet è di continuare a coinvolgere sempre più associati – ad oggi oltre 3000 – che siano il vero megafono dell’emergenza climatica che stiamo vivendo e delle azioni corrette da portare avanti per invertire la rotta.