La più grande Confindustria della Toscana

FIRENZE

Confindustria Toscana Centro e Costa è la prima Confindustria della Toscana. E’ sede di multinazionali e luogo di grandi trasformazioni competitive, sia perché tra Firenze e Livorno sono in fase di realizzazione le più importanti infrastrutture della regione – dalla stazione dell’Alta Velocità agli interventi ingenti nei porti di Livorno, Carrara e Piombino e a determinanti infrastrutturazioni ferroviarie per implementare la connessione tra l’area metropolitana e la costa – sia perché è la prima Confindustria della regione per importanza di comparti produttivi rappresentati. Per industrie associate e territorio di competenza, Confindustria Toscana Centro e Costa ha infatti la rappresentatività della locomotiva produttiva e manifatturiera della Toscana: dalla metalmeccanica, alla farmaceutica, alla chimica, alla portualità, alla moda, al lapideo, fino all’alimentare, alla nautica e all’Ict, solo per citare alcuni settori. Per numero di imprese associate, inoltre, è all’ottavo posto fra le confindustrie territoriali italiane, con più di 1.500 aziende, e al nono per numero di dipendenti che sono oltre 67mila. Con la fusione sono stati messi in comune servizi, competenze e specializzazioni delle rispettive associazioni. La sede legale è a Firenze, altre due sedi associative sono a Livorno e a Massa Carrara.