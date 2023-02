Imprese La sfida dello sviluppo sostenibile

FIRENZE

Torna in città l’incontro annuale pensato per tracciare una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali fiorentine, con focus sugli andamenti economici e sulle prossime sfide. Domani, mercoledì 1° marzo (ore 16.30), negli spazi delle Serre Torrigiani, in via Gusciana 27, si rinnova l’appuntamento con "Top 500 Firenze". L’iniziativa di PwC Italia, che conta 23 edizioni sul territorio nazionale, torna nel capoluogo toscano in un evento organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze in cui verranno presentati i dati della ricerca sulle performance 2021 delle prime 500 imprese per fatturato del territorio provinciale. Dati racchiusi in un fascicolo speciale che verrà presentato in anteprima nel corso dell’incontro di domani, per poi essere distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione Firenze il prossimo 4 marzo.

Un appuntamento che nasce dalla lunga e consolidata esperienza di PwC Italia a servizio dei territori per delineare il quadro della situazione economica, delle sue evoluzioni, dei suoi protagonisti e fornire agli interessati strumenti utili a far crescere il proprio territorio, tenendo conto anche del delicato contesto internazionale e post pandemico.

Sfogliare "Top 500" e approfondirne i contenuti consente di avere un quadro dettagliato dello scenario economico provinciale e del suo andamento. Un lavoro di analisi dati imponente dedicato alla valutazione del trend economico delle imprese e dei gruppi, restituito alle imprese stesse grazie alla collaborazione con le Università e le testate giornalistiche locali. Nell’incontro di mercoledì 1° marzo, dopo il saluto del vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo, si passeranno la parola Carlo Felice Chizzolini, direttore industriale e ambiente Sammontana; Francesco Forzoni, partner PwC Italia; Sandro Fratini, presidente Belvedere Angelico e WTB Hotels; Francesco Giunta, professore ordinario di economia aziendale dell’Università degli Studi di Firenze; Simone Guidi, partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti; Marco Mancini, partner PwC Italia; Fabio Nocentini, executive Vice President Gruppo Savino Del Bene; Veronica Poggi, partner PwC Italia. Modererà Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione. Seguirà un business cocktail per tutti gli ospiti.

La presenza in sala è su invito e riservata a un numero limitato di persone. Insieme agli imprenditori, verranno approfonditi gli impatti degli attuali scenari di mercato sul 2023. L’obiettivo è anche quello di condividere idee e strategie per promuovere la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio attraverso piani di investimento e percorsi di trasformazione digitale e sostenibile. Nello specifico, sono state considerate tutte le imprese con sede operativa nella provincia di Firenze (esclusi banche e intermediari finanziari) per le quali, alla data dello scorso 28 gennaio, risultasse disponibile il bilancio. L’analisi ha permesso di classificare le società in base ai ricavi delle vendite, fornendo anche ulteriori dati significativi, quali la posizione finanziaria netta o il patrimonio netto.