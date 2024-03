Energia verde, i pionieri: "Servizi e opportunità per ridurre gli sprechi e gestire i consumi"

di Manuela Plastina

VINCI (Firenze)

Nata nel 2010, Enegan Spa, sede a Vinci (Firenze), trader pioniere dell’energia verde che offre servizi di fornitura di luce, gas e telecomunicazioni prestando attenzione all’ambiente al 100%, in pochi anni è riuscita a consolidarsi sul mercato italiano come una delle realtà più affidabili del settore. Un successo dovuto anche alla filosofia green che fin dalla sua nascita contraddistingue tutte le attività dell’azienda, come spiega Walter Bucelli, direttore generale di Enegan Spa.

Dottor Bucelli, in appena 14 anni, Enegan ha raggiunto traguardi di grande valore. Quali i numeri, oggi, dell’azienda?

"Enegan nasce nel 2010 con l’apertura del libero mercato della vendita nel settore dell’energia e del gas e si radica profondamente nel tessuto connettivo soprattutto della piccola impresa a livello nazionale. Il fatturato consolidato del 2022 è stato di oltre 880 milioni di euro grazie al lavoro di un consistente numero di dipendenti (oltre 300) e di circa 1.300 agenti collaboratori in tutta Italia. La crescita di Enegan è stata costante negli anni: si pensi che già nel 2017 il Financial Times ci indicava tra le 1000 imprese con il maggior tasso di crescita in Europa. Nel tempo Enegan ha aggregato aziende in grado di generare valore aggiunto nella propria filiera, dalla produzione dell’energia, al trading fino ai servizi di consulenza in tema ESG ed oggi il Gruppo conta 13 aziende".

Quali sono le caratteristiche maggiormente apprezzate dai clienti Enegan?

"Apprezzano che l’azienda sia ogni giorno a loro vicina con nuove proposte tecniche e tecnologiche per razionalizzare e migliorare i propri consumi. Infatti, Enegan è impegnata a far ridurre gli sprechi attraverso un processo di consapevolezza e cultura sull’utilizzo efficiente dell’energia, riducendo così drasticamente anche il costo della bolletta. Molto apprezzata dalla clientela è peraltro l’ampia gamma di servizi che comprende anche la telefonia fissa e mobile, la connettività, le soluzioni per la mobilità elettrica e l’efficienza energetica, la produzione di energia da fotovoltaico, le certificazioni ambientali e l’abbattimento della CO2 immessa nell’ambiente con l’acquisto dei carbon credit. Enegan si è dotata di una solida organizzazione interna, con manager qualificati che dirigono oltre 300 persone che lavorano negli uffici di Vinci e Grosseto, comprese tutte le attività di customer service". L’azienda è focalizzata sui temi green e della sostenibilità. Come si traduce, concretamente e nelle sue attività quotidiane?

"Enegan si propone come portatore sano di sostenibilità nei confronti dei propri stakeholders, formando una cultura improntata al green, accompagnata dagli strumenti e dai prodotti per realizzarla quotidianamente. In azienda è stata praticamente eliminata la plastica, tutti i documenti sono in carta riciclata, la flotta aziendale è composta da auto elettriche o ibride e laddove non è possibile, si abbattono le emissioni con l’acquisto di carbon credit direttamente dal portale di Save The Planet Certification, accreditato con le Nazioni Unite. Negli anni Enegan ha sviluppato prima un progetto interno denominato “Salviamo il Pianeta“ che ha poi fatto evolvere nell’Associazione Save the Planet che ha assunto negli anni una propria dimensione nazionale ed alla quale non fa mancare il proprio supporto".