"Con Trump possibili nuovi dazi"

Un quadro geopolitico instabile, condizionato dalle guerre, con l’Europa schiacciata dai due poli di Cina e Usa. Il ritorno alla Casa Bianca del neo presidente eletto Donald Trump quanto alimenta lo spauracchio dei dazi? Quanto influirebbero sul nostro export? "Cosa farà Trump non siamo in grado di prevederlo - risponde il direttore di Irpet Toscana Sciclone -. Potenzialmente l’impatto è rilevante. Trump vuole azzerare il suo disavanzo commerciale con il resto del mondo. Facciamo un conto della serva, rispetto allo scenario peggiore. Noi toscani

abbiamo con gli Usa un saldo favorevole fra import (poco meno di 6 miliardi) ed export (poco più di 9) di circa 3 miliardi. Se i dazi fossero finalizzati ad annullarlo, sono circa 2,3/2,4 punti di Pil in meno. Senza contare gli effetti indiretti dovuti alla contrazione della domanda che sconterebbero anche gli altri Paesi europei, Germania in testa, verso cui esportiamo. Si tratta di uno scenario limite, che non accadrà per tanti motivi con queste dimensioni, ma che esprime il potenziale di rischio che corriamo e l’ordine di grandezza della ripresa della domanda interna che dovremmo eventualmente attivare per compensare gli effetti negativi. Ma voglio precisarlo ancora. Non sto dando una stima dell’impatto. Abbia ancora troppe poche informazioni, per poterla fornire".