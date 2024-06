Patto per il lavoro nell’artigianato

Sostenere l’occupazione, le piccole e medie imprese e l’entroterra ligure: è quanto si prefigge il Patto del lavoro nel commercio e nell’artigianato, approvato dalla giunta regionale ligure su proposta dell’assessore al lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali Augusto Sartori, siglato insieme agli assessori allo sviluppo economico Alessio Piana e ai programmi comunitari Marco Scajola. Finanziato con le risorse del fondo sociale europeo per un totale di 5 milioni di euro, il Patto prosegue le iniziative volute da Regione Liguria per sostenere l’occupazione e in particolare si muove sulla scia del Patto per il lavoro nel Turismo giunto alla sua settima edizione.

Questo nuovo accordo mira a promuovere l’occupazione nei settori del commercio e dell’artigianato, sostenendo in particolare le piccole e medie imprese.