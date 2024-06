Magistratura di San Francesco: "Il nostro giovane orgoglio. Non è soltanto... futuro"

Eppure, non è una contraddizione: "Una delle più titolate squadre del gioco è anche quella più giovane. Credo, ad onor del vero, la più giovane sul Ponte". Alessandro Ricci, magistrato di San Francesco non nasconde l’orgoglio per il percorso fatto dalla propria magistratura in questi mesi.

San Francesco riparte dalla vittoria in 4 minuti sui Leoni. Siamo pronti?

"Certo, la sfida è aperta. Stiamo attraversando un doveroso ricambio generazionale restando comunque competitivi. Occhio però...".

Che cosa?

"Forse non saremo da prima fascia, mettiamola così, ma ci siamo davvero vicini. Siamo a ridosso delle più forti e ci siamo preparati davvero a dovere. Inoltre in questi ultimi giorni abbiamo recuperato anche due elementi estremamente validi che ci danno ulteriore sostanza. E comunque...".

Dica.

"I nostri margini di crescita sono enormi. Sono davvero convinto che la strada intrapresa in questi mesi ci possa portare lontano. Siamo fra le magistrature più titolate di Tramontana e vogliamo continuare ad esserlo negli anni avvenire".

Sarà un gioco del Ponte difficile per Tramontana.

"Mezzogiorno punta alla vittoria per 4-2, ma attenzione i pronostici non vogliono dire un bel niente. Sono proprio le squadre centrali, come la nostra, a poter essere determinanti".

Magistrato Ricci, avete dato vita anche ad un grande lavoro fuori palestra.

"Senza dubbio e rivendico questa azione con estremo orgoglio. Abbiamo dato vita a tanti eventi sociali non ultimo la cena di quartiere in Largo Ciro Menotti. Un evento che non si vedeva da oltre 30 anni...".