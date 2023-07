Il calendario ’diffuso’ Nove appuntamenti in Sant’Agostino nel mese di agosto

La Versiliana si sposta anche nel Chiostro di Sant’Agostino con 9 spettacoli. Si parte il 1° agosto con “Questa splendida non belligeranza”, spettacolo vincitore di In-box 2022 scritto e diretto da Marco Ceccotti: commedia moderata sul devastante quieto vivere con un rapimento, una guerra, un dittatore e tutto ciò che serve ad una famiglia per potersi dire ’ti voglio bene’. A seguire “Sempre fiori, mai un fioraio” omaggio al grande Paolo Poli con Pino Strabioli e Marcello Formica alla fisarmonica (3 agosto) e “Parlami d’amore – Quando la radio cantava la vita” con Mario Incudine in prima nazionale. Teatro contemporaneo anche il 13 agosto con “La Sparanoia”, scritto e interpretato dal giovanissimo Niccolò Fettarappa e interpretato insieme all’altrettanto giovane Lorenzo Guerrieri, talenti emergenti ma già pluripremiati. Ci sarà anche musica con strumenti inconsueti come quelli della Compagnia Nando e Maila che potreranno la loro “Sonata per tubi” 9 agosto. La danza contemporanea sarà quella del Roma City Ballet, con due spettacoli - Wonderboys (10 agosto) e Walk (21 agosto) - e di Emox Balletto diretto da Beatrice Paoleschi che il 15 e i 16 agosto presenterà “Danzare l’amore” con Francesco Mariottini e la presentazione di Ilaria Cipriani. Conclusione con il nouveau cirque di Circo Pacco con lo show di giocoleria eccentrica, magia comica, peluches di “Paccottiglia Deluxe - cialtroneria di qualità superiore!” (29 agosto).

"L’ottimo lavoro svolto in questi anni dal presidente Alfredo Benedetti e da tutto il Consiglio di Gestione della Fondazione Versiliana – commenta il sindaco Alberto Giovannetti – è certificato dai numeri: non solo quelli del bilancio, importantissimi, ma soprattutto quelli delle presenze. Sarebbe stato più semplice far quadrare i conti sacrificando quella qualità che, da sempre, contraddistingue l’intrattenimento offerto alla Versiliana. Invece, una conduzione equilibrata ha permesso di lavorare contestualmente sui due obiettivi e anche sperimentare soluzioni rivelatesi vincenti. Come l’idea di una “Versiliana diffusa” in altre zone di Pietrasanta e della Versilia, riproposta anche quest’anno; l’aumento della capienza per il teatro, fra gli elementi che ha convinto RDS a fare il bis a Marina di Pietrasanta, unica località italiana confermata dal “Summer Tour” 2022". "Ci siamo focalizzati su tre grandi aree – aggiunge Alfredo Benedetti presidente Fondazione Versiliana – gli spettacoli e le attività culturali, con cui ci presentiamo al pubblico e che sono il fulcro della nostra missione, il bilancio dell’ente che oggi gode di ottima salute e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri ambienti, che oggi, lo dico senza millanteria, sono più che mai belli, curati e accessibili". Il consulente artistico della Fondazione Massimo Martini rimarca la sua volontà di aver voluto proporre "Una Versiliana per tutti". "Il teatro, oggi più che mai – evidenzia – ha bisogno di nuovo pubblico, più attento, più informato e più ampio. Oggi fortunatamente i giovanissimi cominciano a scoprire quella scatola magica che è il palcoscenico e lo fanno spinti dal desiderio di vedere dal vivo i personaggi e le performance vissuti solo “on line” e questa 44esima edizione del festival ospita molti nuovi personaggi nati dal web che si alternano ai grandi protagonisti del Teatro italiano. Il Festival sarà anche coproduttore di due spettacoli di danza contemporanea, proprio ad indicare un percorso di crescita che necessariamente passa sia dal già avvenuto riconoscimento ministeriale che dall’esigenza di fare rete con altre importanti realtà culturali come la compagnia Finzi Pasca, ad accogliere produzioni di grande livello e ospitare star come Sergio Bernal".