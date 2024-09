Toscana Legno nuovo title sponsor

Nuova stagione, nuove ambizioni e nuovo sponsor: la Pielle Livorno ha scelto Toscana Legno come title sponsor della stagione 2024-25. Un'azienda che da 40 anni lavora nel campo delle costruzioni e considerata una realtà unica nel suo genere. La partnership è stata siglata dal presidente del club Farneti e dal patron dell'azienda Matteo Rossi. Con Matteo abbiamo trovato l'intesa in breve tempo. «È un imprenditore giovane e ambizioso che ha colto un'opportunità di spessore che una realtà come Pielle oggi può offrire per credibilità e visibilità», ha detto Farneti. «Per noi è una grande soddisfazione poter affiancare la Pielle nel proprio cammino di crescita», ha ribadito Rossi. «Questo accordo rappresenta un punto di partenza per una partnership che vuole guardare in alto e valorizzare al meglio il percorso sportivo della squadra di fianco allo sviluppo del nostro territorio. Quello che più mi ha convinto della PL sono le persone che la compongono, la loro affidabilità e i valori sociali che emergono immediatamente».nuovo sponsor