Bis sfiorato in Supercoppa e applausi nel test contro Pistoia: la Pielle pronta a fare sul serio

Non è riuscito il bis alla Pielle Livorno, che ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva nella Supercoppa di Serie B, ma senza ripetere il trionfo centrato nel 2023 a Montecatini Terme contro la Pallacanestro Ruvo di Puglia, quest’anno battuta invece in una tiratissima semifinale (63-62) prima di cedere a Roseto sul parquet livornese del Modigliani Forum (53-84). Troppo forti in questo momento gli abruzzesi per la rinnovata Toscana Legno, affidata in estate al coach livornese Federico Campanella (Matteo Brambilla il suo primo assistente) a cui non sono bastati i 15 punti di Leonzio, guardia arrivata nelle settimane scorse insieme a Paesano (ala/pivot), Venucci (playmaker), Del Testa (guardia), Bonacini (playmaker), Donzelli (ala), Cepic (ala/pivot, montenegrino di nascita ma cresciuto in Italia), Vedovato (pivot) e al bulgaro Zahariev (ala) per affiancare il confermato capitano Campori (ala). Un ko che ha ovviamente dato spunti di riflessione e indicazioni sul lavoro da fare prima del debutto in campionato contro Sant’Antimo, ma arrivato al termine di una pre-season comunque positiva per l’ambiziosa Pielle, di nuovo a caccia del salto di categoria sfumato nella stagione passata in gara 5 delle semifinali playoff contro Avellino (poi promossa in A2). Buona la prima sgambata a Fauglia, dove il team di Campanella ha iniziato a oliare i suoi meccanismi contro l’Etrusca San Miniato, formazione di Serie B Interregionale battuta per 108-83. Ottima poi la prestazione nel test di lusso contro Pistoia, squadra di massima serie affrontata al palasport di Massa (tutto esaurito per una giornata all’insegna della solidarietà a sostegno dell’associazione Autismo Apuania Aps): 81-68 il risultato finale in favore dell’Estra, a cui i livornesi hanno comunque tenuto testa per 40 minuti. A seguire il debutto tra le mura amiche del Pala Macchia: 88-81 contro il Basket Golfo Piombino (altra squadra inserita nel girone B di Serie B Nazionale) davanti agli oltre 1500 tifosi accorsi per salutare la Pielle. Altri successi poi contro le pari categoria T Tecnica Gema Montecatini (69-61 a Ponte Buggianese) e Umana Chiusi (73-60 ad Asciano Senese), infine una sconfitta nel secondo test contro la T Tecnica Gema (60-89 a Fauglia) a chiudere il ciclo delle amichevoli prima della Supercoppa. E ora è già tempo di campionato.