Un’estate tutta da cantare. Massimo Gentili protagonista con la sua voce di tenore

Un’estate davvero densa di impegni quella del tenore Massimo Gentili che è stato impegnato in tutte le forme del teatro cantato. La stagione è iniziata a Fucecchio dove, davanti a circa millecinquecento persone, per festeggiare il vincitore del Palio, ha cantato la celebre aria ’Nessun Dorma’ riscuotendo grandi apprezzamenti. Nello stesso mese ha debuttato nel musical ’Senza ali nè Gloria’ scritto da Pablo Flores Torres, collaboratore della Disney, per la regia di Maria Corsini. Molto proficua la collaborazione con la Greve Opera Accademy con la quale, nel mese di luglio, ha messo in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi diretto da Adrian Sylveen. Nel mese di Agosto ha debuttato nel ’Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini, una produzione di Orfeoinscena per la regia di Roberta Ceccotti e all’Anfiteatro Romano di Luni, il Trovatore di Giuseppe Verdi, per la regia di Lorenzo Giossi. Con la Compagnia Lirica Livornese con la quale Massimo Gentili ha una collaborazione molto duratura, per la regia di Franco Bocci, ha partecipato nella selezione delle operette ’Al Cavallino Bianco’ e ’Il Paese dei campanelli’ e alla serata ’Una sera al Salone Margherita’. Durante l’estate ha partecipato a serate e concerti e manifestazioni di natura diversa ci sono state delle serate glamour come ’Il mantello di Afrodite’ spettacolo di moda e spettacolo al Porto di Salivoli, diretto e ideato da Sabrina Merlini e le partecipazioni come ospite e giurato alle tappe di ’Miss Principessa d’Europa’, invitato dal responsabile regionale Massimo Pacini. Durante l’estate ci sono stati anche degli eventi a scopo benefico come, ad esempio, la partita di calcio promossa dalla Lidl ’Calcio e Cuore’, organizzata da Romina Borracci alla quale ha partecipato Dario Ballantini famoso imitatore e pittore livornese. Cantando canzoni tratte da Musical ha partecipato a concerti a Garibaldissima a Livorno e alla Pieve di Santa Luce nel Comune di Santa Luce. Dei concerti lirici molto significativi sono andati in scena a Santa Maria a Monte nella rocca medioevale e nella piazza centrale di Vada per la Proloco di Vada. Ha concluso la serie degli eventi estivi il concerto lirico dedicato a Pietro Mascagni al Santuario di Montenero a Livorno organizzato dalla Proloco di Montenero.