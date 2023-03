Tomasi, sfide da sindaco "Vivaismo un traino Ma diversificare si può Ecco la nostra ricetta"

La vera sfida è tutta nel tempo che viviamo. Perché, la stretta attualità lo insegna, i cambiamenti non si annunciano prima di avvenire. E sono sempre più spesso scossoni violenti anziché semplici traballamenti. Oggi più che mai resistenza e capacità di adattamento devono dunque essere i requisiti che guidano la tenuta e la crescita economica, entrambi fattori che a Pistoia, ne è convinto Alessandro Tomasi, non mancano. Il traino? È ancora il vivaismo, quello che da sempre agli occhi degli altri ci identifica come la ‘città del verde’, e con lui il metalmeccanico. Con l’obiettivo di aprirsi anche ad altro, ridisegnando la zona industriale in modo da rendersi appetibili per le aziende operative nei settori di tecnologia e ricerca. Sindaco, ancora oggi facciamo i conti con accadimenti di portata epocale quali guerra e pandemia. Qual è lo stato di salute dell’economia pistoiese? "Forti sono stati la preoccupazione e lo smarrimento in ogni settore all’inizio della pandemia. Preoccupazioni che sono proseguite ovviamente, ma che per il nostro settore trainante, il vivaismo, si sono trasformate in molla: già tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si sono registrati incrementi nelle vendite e nelle esportazioni del 30-40%, complice il fatto che...