Novità in casa Körber Tissue. Si arricchisce la linea Casmatic

Körber Business Area Tissue lancia nuove linee Casmatic per il confezionamento di prodotti piegati e con avvolgitori per il rotolo, che risultano essere rinnovati e migliorati. Si tratta di una nuova offerta integrata di soluzioni, che spazia dal converting al packaging, garantendo una perfetta sinergia tra i sistemi dei clienti, dedicata alla loro massima efficienza e sostenibilità, confermando così il ruolo di leader tecnologico della Körber Business Area Tissue.

"Le nuove serie per il piegato e l’evoluzione delle macchine tradizionali per il rotolo – dichiara Francesco De Luca, manager della divisone packaging di Körber business area tissue, si traducono nel potersi affidare a un unico interlocutore per la gestione dell’intera linea; un plus che si declina in molteplici vantaggi, quali una comunicazione fluida e continua, un servizio clienti accurato e costante, nonché l’opportunità di sviluppare software comuni in grado di governare l’intero sistema. In qualità di leader tecnologici – prosegue – noi della Business Area Tissue di Körber ottimizziamo regolarmente il nostro portafoglio prodotti Casmatic per garantire le soluzioni più aggiornate e avanzate".

Inoltre Körber Business Area Tissue amplia la gamma di soluzioni per il packaging "estendendone l’offerta anche ai prodotti fold, realizzati mediante le linee con tecnologia MTC, che potranno essere imballati con prodotti Casmatic, la tecnologia di punta dall’elevata affidabilità e massime prestazioni". Parlando di ottimizzazione, innovazione e qualità di imballaggio per il rotolo, "degno di nota è Casmatic B23 per la creazione di sacchi in una varietà di combinazioni, importante aggiornamento della già apprezzata Casmatic CMB202, di cui più di 500 linee sono già operative sul mercato".

Ancora novità. "Sempre per il segmento roll, il sistema Casmatic Sam Pack applica l’intelligenza artificiale per ispezionare pacchi; in particolare, grazie alla presenza di telecamere HD e barre luminose in grado di scansionare ogni lato della confezione, Casmatic Sam Pack monitora automaticamente l’imballaggio primario e gestisce le confezioni difettose, per prevenire pacchi non conformi e garantire la più alta qualità di packaging".