La ricca scelta per le famiglie e i loro figli

Il primo Campus estivo di Giulia Firomini (nella foto) realizzato da Asd Sport In è “Estate in corsa”, attivo fino al 15 settembre al campo scuola in via degli Oliveti a Massa. E’ dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni divisi per fasce d’età. Dal lunedì al venerdì i genitori possono scegliere tre fasce orarie diverse: dalle 7.45 alle 12,30 oppure fino alle 16 oppure fino alle 17. Anche il sabato su richiesta dalle 8 alle 13, viene offerto il servizio ricreativo. Poi c’è Ludolandia Summer Camp per bambini dai 9 mesi ai 4 anni e attivo dal 1 giugno al 15 settembre presso la struttura a Ronchi. Il servizio dal lunedì al venerdì 7.45-12,30 o fino alle 16. L’Apua Summer Camp, alla pineta dell’ex Versil park aperto fino al 10 settembre per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni divisi per fasce d’età. Il servizio dal lunedì al venerdì, 8-12,30 o 8-16. C’è poi “Estate in spiaggia” allo stabilimento balneare Pupa e Mocambo e al bagno Nuovo Lido l’intrattenimento con i corsi sportivi di danza.