Imparare il tedesco è più facile. L’esperienza di Federica grazie al gemellaggio

Ha fatto rientro a San Vincenzo dopo quasi tre mesi in Germania, a Pfarrkirchen, dove grazie agli ottimi rapporti tra i due Comitati del Gemellaggio ha potuto perfezionare l’apprendimento della lingua tedesca affrontando diverse esperienze di tirocinio. Protagonista è stata la sanvincenzina Federica Augello, 26 anni, laureata in Scienze Agrarie. Un’avventura nata grazie ai rapporti che negli anni si sono creati tra le due località, in grado di consentire a Federica di poter contare sull’amicizia, il supporto e il sostegno degli amici tedeschi di San Vincenzo. In questi giorni è stata salutata e ricevuta in Comune dal sindaco Paolo Riccucci, insieme al presidente del Comitato Gemellaggi Piero Bientinesi.

"L’esperienza che ha vissuto Federica – spiega il sindaco Paolo Riccucci – ci offre la possibilità di sottolineare come gli ottimi rapporti dei Comitati del Gemellaggio, la reciproca amicizia e la costante attività, possano condurre alla crescita e al perfezionamento di percorsi professionali utili per le attività lavorative dei nostri giovani. Il gemellaggio è anche e soprattutto questo, è scambio di esperienze, conoscenze e sviluppo. I momenti di festa durante l’anno sono fondamentali per cementificare questo tipo di rapporti che poi, come in questo caso, portano al concretizzarsi di preziose opportunità". "Il mio obiettivo – racconta la stessa Federica –, dato che per lavoro mi occupo di ospitalità, era quello di riuscire a perfezionare la lingua tedesca. E visti sia l’attività del Comitato Gemellaggi di San Vincenzo che il loro rapporto con Pfarrkirchen, nel settembre scorso ho chiesto al presidente Piero Bientinesi se fosse possibile organizzare questo tipo di esperienza. Ci siamo riusciti – prosegue – ed è stata un’avventura unica. Dopo aver preso i necessari contatti con i membri del Comitato di Pfarrkirchen, sempre molto gentili e disponibili, sono partita. Per un mese e mezzo ho fatto esperienza alla distilleria Engel Naturbrennerei dove mi sono occupata di tantissimi mercati in giro per la Baviera, poi ho svolto tre settimane di tirocinio in Comune a Pfarrkirchen, tra attività di giardinaggio e ufficio turistico. Infine per due settimane mi sono occupata della salute degli alberi insieme alle guardie forestali". Il tutto, naturalmente, con l’obiettivo di apprendere e perfezionare la lingua tedesca, fondamentale per il suo lavoro in Italia. Ma tra un tirocinio e l’altro è stato anche avvincente partecipare alla vita delle associazioni, del Comune e del Comitato Gemellaggio.