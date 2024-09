I mestieri della nautica. Ecco la scuola giusta

La nautica è un settore in espansione e Piombino da ottobre sarà la sede della formazione per profili professionali di gestione dei portri turistici.

"E’ una importante occasione per la formazione di personale specializzato nel settore della nautica, un corso serio, svolto da insegnanti preparati che consente di ottenere un Certificato di V livello ’Tecnico Superiore’". Così il dottor Luigi Bruzzi dell’Isyl, Italian Super Yacht Life presenta l’iniziativa. La Fondazione I.S.Y.L. – Italian Super Yacht Life – è un ITS (Istituto Tecnologico Superiore) toscano con sede a Viareggio, uno dei poli principali del settore nautico italiano, nato con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionalizzanti dedicati ad educare le future professionalità del settore. Il corso proposto a Piombino (25 posti disponibili), è il Tecnico Superiore per la gestione delle marine e dei porti turistici, affianca il management e l’ufficio del porto nel coordinamento dei servizi, nella gestione e organizzazione e della risposta alle esigenze dei clienti. Opera con moderni strumenti di digitalizzazione dei processi tra porto e imbarcazione. È una figura attenta a valorizzare la gestione tecnica ottimizzando i tempi, costi e le attività della marina, le interconnessioni territoriali e per questo strategica all’interno del porto. La sede del corso, che è gratuito, è a Piombino ed ha una durata di 1.800 ore (di cui 800 di stage in azienda). E’ rivolto a giovani neo diplomati e adulti fino a 54 anni compiuti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’avvio è previsto il 24 ottobre e ci si può iscrivere semplicemente andando sul portale internet Isyl.it. La Fondazione persegue le finalità di promozione e diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostegno alle misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, agendo nell’area tecnologica della mobilità sostenibile della filiera nautica trasporti e logistica e particolarmente negli ambiti della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture e mobilità delle persone e delle merci.

Luca Filippi