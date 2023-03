Emma Villas, nuovo store a Siena "In tutta la provincia il 20% delle prenotazioni nazionali"

Emma Villas, azienda leader in Italia degli affitti brevi di ville e dimore di pregio - con un portfolio di oltre 550 ville e tenute in 17 regioni – ha inaugurato a Siena il suo primo flagship store, un luogo unico inserito nello scenario suggestivo del centro città e importante punto di riferimento sia per i proprietari delle ville che per gli ospiti. Ad attrarre l’azienda è stata proprio la capacità di Siena di essere terreno fertile per la costruzione di una filiera virtuosa orientata alla valorizzazione del territorio e del suo enorme potenziale in ambito turistico.

La Toscana infatti è la regione leader del Vacation Rental di ville e dimore di pregio e Siena, appena eletta Capitale del turismo sostenibile in Italia e tra le prime classificate per qualità della vita, è il cuore pulsante per questa tipologia di vacanze. Si parte dunque dalla città del Palio la cui provincia, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Emma Villas, rappresenta il 20% delle prenotazioni sul totale nazionale, con ben 66 strutture Emma Villas, per oltre 800 settimane di soggiorno già prenotate per il 2023.

"L’apertura dello Store di Siena segna l’avvio di un progetto ambizioso che stiamo studiando da tempo - afferma Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas – abbiamo previsto la realizzazione di una serie di Store nei punti più strategici d’Italia e, auspicando di poter contare sul coinvolgimento virtuoso di enti, istituzioni, associazioni di categoria del territorio, abbiamo l’obiettivo di stimolare uno sviluppo a 360° delle filiere produttive connesse al vacation rental. Gli store Emma Villas saranno un punto di riferimento per l’acquisizione delle ville, intercettando tutte le esigenze dei proprietari connesse alla locazione (in primis il property management) e per gli ospiti, che potranno selezionare in serenità (uscendo dalla virtualità dei siti), assistiti da personale qualificato, la loro prossima vacanza in Italia, integrando il proprio soggiorno in villa con esperienze uniche di natura artistica, enogastronomica o di fruizione del territorio".

Gli store di Emma Villas hanno l’ambizione di funzionare anche da trampolino di lancio per lo sviluppo del territorio e contribuire al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare nei luoghi di pregio regionale. La Toscana conta ben 6.000 immobili potenzialmente idonei al settore. Emma Villas si propone di supportare i proprietari offrendo loro l’opportunità di ridare valore ai loro immobili e intercettare la domanda turistica. Attraverso il Progetto Re Home infatti Emma Villas ha messo in campo una serie di misure che vanno dall’ingresso nel circuito internazionale degli affitti turistici attraverso un reddito immediato e garantito negli anni, fino al supporto, attraverso anticipi sugli accordi di locazione, per l’adeguamento agli standard qualitativi richiesti dagli affitti. Le opportunità offerte da questo nuovo progetto di Emma Villas sono quindi moltissime e il settore è in grande espansione".