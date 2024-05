Davvero ’un mare di amici’. Divertirsi in sicurezza . Ecco tutti i consigli

Circa 600 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle Valli Etrusche parteciperanno alle tre giornate conclusive del progetto “Un mare di Amici” che si terranno martedì 21 maggio a Baratti, martedì 28 maggio a Cecina Mare e lunedì 3 giugno a Marina di Castagneto Carducci. Gli eventi concluderanno gli incontri in classe e le uscite didattiche in natura realizzate durante l’anno scolastico grazie alla collaborazione e al supporto di Guardia Costiera, Società Nazionale Salvamento, Arpat e Carabinieri Biodiversità della Riserva Biogenetica dei Tomboli di Cecina.

"Dopo i numerosi incontri realizzati nelle classi e le uscite didattiche – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute - Area Sud - le giornate finali del progetto rappresentano esperienze sempre emozionanti e con un grande impatto formativo. La natura ha il potere di ridurre lo stress e aumentare il livello di benessere, fattori che favoriscono l’apprendimento come dimostrato da recenti studi che hanno valutato il funzionamento cognitivo dei ragazzi dai 5 ai 18 anni in contesti naturali o durante esperienze compiute all’aria aperta. Il progetto si inserisce nel recente accordo di collaborazione sottoscritto da Azienda USL Toscana Nord Ovest assieme alla Direzione Marittima della Toscana – Capitaneria di Porto di Livorno, Ufficio Scolastico Regionale Toscana – AT Ufficio VIII Livorno, ARPAT e Società Nazionale Salvamento, finalizzato a “Promuovere percorsi di educazione e promozione della salute nella provincia di Livorno con particolare riguardo alla sicurezza in mare e al rispetto delle risorse eco-sistemiche marino-costiere". Grazie anche a questo accordo nell’anno scolastico che sta per concludersi sono stati effettuati numerosi interventi nelle classi grazie alla disponibilità del personale ASL come la dottoressa Nicoletta Cioli, referente aziendale per le Valli Etrusche del progetto, e degli altri partner istituzionali coinvolti". Il prossimo appuntamento martedì 28 alle 8.30 - Cecina mare Località Gorette (scuola di Windsurf Spot-1).

Simulazioni di salvataggio in acqua con unità cinofile, Guardia Costiera, Istruttori windsurf. Parteciperanno 250 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado grado di Cecina, Bibbona, Castellina Marittimama, Riparbella e Guardistallo.

Luca Filippi