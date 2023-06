Una pioggia di premi Coppe, gadget, targhe e prodotti high tech E tante foto ricordo

Nelle migliori tradizioni dovremmo partire dall’elencare gli ospiti che durante la cerimonia di premiazione ci hanno accompagnato per tutta la mattinata. Però noi oggi vogliamo qui sovvertire questa tradizione, dando spazio subito alle scuole.

Dunque, il primo premio è andato alla Media di Castelnuovo, il secondo alla Media “Buonarroti“ e il terzo alla Media “Carducci“; il premio per la miglior vignetta è stato assegnato alla Media “Chelini“ mentre il premio Green è andato alla scuola Media di Gramolazzo-Minucciano e quello Superclick (pagine più cliccate sul web) alla Primaria di Pieve San Paolo: a tutte queste scuole sono stati consegnati prodotti tecnologici. Il premio Conad (una card dal valore di 100 euro) più la targa dei Fratres sono andati alla Media di Camigliano mentre un altro premio Conad più quello messo in palio da Autolinee Toscane sono andati alla Media “Da Vinci“. Il premio di Sistema Ambiente più il premio Cispel sono stati assegnati alla Primaria di Nave, la coppa offerta da La Nazione più il premio del Consorzio 1 Toscana Nord alla Media di Lammari e il premio Lucca Crea alla Media di Montecarlo-Villa Basilica.

Alla mattinata di festa – come potremmo ormai definirla – hanno preso parte dunque Simona Testaferrata assessore all’Istruzione del Comune di Lucca, Maria Teresa Leone in rappresentanza della Provincia di Lucca, il Provveditore Donatella Buonriposi, Sandra Bianchi presidente di Sistema Ambiente, Riccardo Nannipieri coordinatore marketing & comunicazione di Autolinee Toscane, Nicola Conti in rappresentanza del Consorzio 1 Toscana Nord. E poi ancora Luciana Conaldi per i Fratres regionali, Fabio Frilli Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno Spa mentre ringraziamenti speciali vanno anche a Lucca Crea, a Conad Nord Ovest, Ait – Autorità Idrica Toscana, al Comitato Promotore Celebrazioni Pucciniane, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Cispel Confservizi Toscana e al suo presidente Nicola Perini, e alla Speed agenzia pubblicitaria di QN-La Nazione.

Cristiano Consorti

Laura Sartini