Tre intense giornate di workshop e stand informativi con realtà scolastiche, universitari

È in corso di svolgimento “Lucca Orientando”, il luogo di condivisione per l'istruzione e la formazione che intende sostenere i giovani e giovanissimi, e le loro famiglie, nella scelta del percorso scolastico, universitario e della formazione professionale. Tutto questo fino a domani, domenica 17 novembre, al Real Collegio di Lucca. L’iniziativa è promossa dalla Conferenza Zonale della Piana di Lucca e dall’amministrazione comunale di Lucca, in collaborazione con l'amministrazione provinciale e l'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con alcune iniziative della Regione Toscana. Le giornate di Lucca Orientando si articolano attorno a 3 macro aree: l'area degli Stand Informativi, che sono aperti al piano terra e al primo piano fino a domani pomeriggio alle ore 19.00. In tutto, sono circa 80 le postazioni dove scuole, istituti scolastici, università, centro per l'impiego, avviamento professionale e consulta scolastica forniscono informazioni di dettaglio sulla propria attività, in modo da offrire elementi utili alla scelta del percorso da intraprendere, sia agli studenti che usciranno quest'anno dalle scuole secondarie di primo grado sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado. Poi c’è l'area Workshop, che quest’anno si concentra nella giornata di oggi, sabato 16 novembre, con protagonista il Centro di Formazione Nazionale - spinoff universitario del professore Giuseppe Lavenia - psicoterapeuta dipendenze digitali, che propone una serie di laboratori per giovani studenti suddivisi in 4 diverse sezioni, al mattino dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e al pomeriggio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Una bella opportunità per i ragazzi di sviluppare un percorso di riflessione sul proprio futuro scolastico e lavorativo, di imparare a utilizzare le nuove tecnologie negli apprendimenti curriculari e di accrescere la propria conoscenza di strumenti per la ricerca di lavoro e di informazioni. Infine, ecco L'area dei Convegni, che quest’anno in sala del Capitolo propone due approfondimenti. Il primo, si è tenuto ieri: si è trattato di un incontro promosso dalla Regione Toscana con le famiglie degli studenti della secondaria di primo grado dal titolo “Che scuola scelgo? Genitori e figli insieme nella scelta”. Oggi, sabato 16 novembre, alle 17.30, ci sarà invece un incontro con l’Università di Pisa, a cura di Laura Elisa Marcucci, professoressa ordinaria in Fisica teorica delle interazioni fondamentali e Delegata del Rettore per le attività di orientamento.