’Spalanca la mente sul futuro’. È questo lo slogan che l’Università di Siena ha scelto per promuovere la campagna immatricolazioni per l’anno accademico 2024-2025, caratterizzata dai volti di ragazze e ragazzi che guardano in modo positivo e ottimistico al futuro; un futuro da immaginare e costruire insieme e con il sostegno dell’intera comunità universitaria.

Le ragazze e i ragazzi che per la prima volta si trovano a decidere in modo autonomo e consapevole della propria vita, bombardati da messaggi contrastanti, si chiedono se il percorso formativo in una università pubblica sia davvero la scelta migliore.

L’Università di Siena rivolge loro un’esortazione, che è un invito a non lasciarsi influenzare dall’esterno e a riscoprire il senso della vera esperienza universitaria, in un ateneo aperto, inclusivo e internazionale, sempre più attento al benessere della comunità studentesca, e in una città a misura di persona, dove studiare e vivere è davvero sostenibile.

"In un mondo in cui, sempre più spesso, l’ignoranza erige muri – spiega il rettore Roberto Di Pietra (nella foto in alto) – noi abbiamo scelto di aprire porte. È per questo motivo che abbiamo voluto lanciare un messaggio forte con cui spronare le ragazze e i ragazzi a pensare in grande e a non limitare le proprie ambizioni. Quella che stiamo vivendo è un’epoca di grandi cambiamenti che, per essere affrontati, hanno bisogno di menti vivaci e acute. Menti che – conclude il rettore Di Pietra – all’Università di Siena siamo certi di poter accogliere e preparare, fedeli a quelli che sono i valori, la storia e il prestigio della nostra istituzione".