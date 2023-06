"Sosteniamo il futuro Ci stanno a cuore ambiente e persone"

"La scuola è il luogo in cui gli studenti acquisiscono conoscenze e competenze che li preparano per il successo nella vita, è il luogo in cui si impara a leggere e dove si sviluppano abilità come il pensiero critico, le capacità comunicative, la risoluzione dei problemi, la collaborazione e il lavoro di squadra. Sostenere iniziative a favore della scuola significa investire sulla crescita della società e sul futuro delle nuove generazioni, fornendo loro i corretti strumenti per diventare cittadini più consapevoli e sviluppando per loro un ambiente sicuro e inclusivo. Dando il nostro supporto a iniziative per la scuola, possiamo garantire le stesse risorse e opportunità di apprendimento a tutti gli studenti, abbattendo le barriere che possono impedire di raggiungere il loro pieno potenziale. Anche in questa edizione i ragazzi hanno mostrato una grande capacità di analisi della realtà, un’interpretazione originale delle tematiche proposte ed una forte propensione al lavoro di squadra. Siamo orgogliosi di poter sostenere, ancora una volta, la redazione de La Nazione nella realizzazione del Campionato di Giornalismo, iniziativa che ogni anno coinvolge numerosissime studentesse e studenti dell’Umbria – dichiara Giovanni Anania direttore marketing di PAC 2000A Conad". Che aggiunge: "Come realtà fortemente integrata nei territori in cui operiamo, adottiamo da sempre un modello unico che pone al centro la comunità, di cui i giovani rappresentano il futuro, e siamo convinti che progetti come questo permettano loro non solo di sviluppare competenze personali e professionali, ma anche di esprimere al meglio nuove idee e tendenze in grado di arricchire la società nel suo complesso. Il nostro impegno per la scuola e le nuove generazioni - rientra nella strategia di sostenibilità concreta di Conad “Sosteniamo il futuro”, basata sui tre pilastri della sostenibilità: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio. Siamo certi che grazie ad iniziative come questa potremo contribuire al miglioramento delle condizioni attuali, con lo sguardo rivolto al futuro delle persone e del territorio di cui facciamo parte".