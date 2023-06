"Questo progetto stimola i giovani"

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci ha sostenuto con piacere anche quest’anno il 21° Campionato di giornalismo, organizzato da La Nazione. L’informazione e l’educazione all’arte contemporanea hanno caratterizzato il museo fin dalla sua apertura

nel 1988 e ancora oggi la raccolta documentale e archivistica insieme all’attività educativa hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo della conoscenza dell’arte del nostro tempo come uno degli strumenti per interpretare il mondo. Un progetto, quello del Campionato di giornalismo, che ha avuto il merito

di avvicinare gli studenti al mondo della comunicazione e dell’informazione, facendo loro vivere un’esperienza di ricerca e di scrittura, incentrata sull’attualità. Durante il loro percorso, i ragazzi si sono soffermati spesso su tematiche come l’arte, la cultura, l’ambiente, le nuove tecnologie: tutti argomenti

vicini alla visione del Centro Pecci, che da sempre incoraggia la conoscenza e l’approfondimento del contemporaneo attraverso varie iniziative e, proprio dallo scorso mese di maggio, ha aperto al pubblico

un elegante riallestimento della sua collezione permanente, con una selezione di opere e materiali che offrono lo spunto per nuove riflessioni e indagini sul presente e sul futuro. Proprio in questa comune spinta all’approfondimento e alla ricerca, l’arte contemporanea e il giornalismo si configurano come forme di comunicazione fondamentali per lo sviluppo delle competenze dei ragazzi e come strumenti necessari per una loro sempre maggiore consapevolezza del mondo che li circonda.

Irene Innocente

Coordinatrice dipartimento educazione