Professionale, quanti corsi e qualifiche

L’offerta include anche l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Simoni” che prevede un sono indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica. Questa scuola, grazie ad un percorso più ricco di laboratori, permette a chi la sceglie di arrivare a pianificare ed effettuare, con autonomia e responsabilità, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. La programmazione didattica è costantemente implementata grazie alla collaborazione con esperti di settore che svolgono attività di docenza nei corsi Iefp già dal primo anno di studio con numerose ore di laboratorio e officina. Prevista in terza la qualifica Iefp di livello III EQF Europeo “Operatore Meccanico” e in quarta il diploma Iefp di livello IV EQF “Tecnico delle energie rinnovabili”. É attivo anche il corso serale rivolto a lavoratori e non, a chi vuole completare il ciclo di studi e desideri aumentare o apprendere nuove e moderne competenze che, tramite un percorso personalizzato, possono permettere diversi sbocchi lavorativi come progettista e disegnatore, operatore di macchine utensili tradizionali e cnc, installatore e manutentore di impianti elettrici, industriali e termoidraulici.