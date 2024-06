Premio Feltrinelli a 4 ex allievi under 40

Ben quattro tra gli 11 gli insigniti dell’edizione 2024 del ’Premio Antonio Feltrinelli Giovani’, prestigioso riconoscimento alle carriere di ricerca di giovani under 40 indetto dall’Accademia Nazionale dei Lincei, sono ex allievi della Scuola Normale Superiore, e hanno svolto la propria preparazione a Pisa.

Si tratta di Maria Colombo, attualmente full professor al Politecnico di Losanna, premiata per il settore Matematica, Meccanica e Applicazioni; Lucio Biasiori, professore all’Università di Padova, che ha ricevuto il riconoscimento per il settore Storia e Geografia; Jonathan Salina, direttore del Centro di ricerca sulla Filosofia italiana di Firenze, insignito per le Scienze filosofiche e Antonino Pittà, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, premiato per la Filologia e Linguistica.

Il premio consiste in 50mila euro e l’ingresso nel prestigioso Centro Linceo interdisciplinare Linceo Giovani, parte dell’Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia si è svolta lo scorso giovedì 20 a Palazzo Corsini a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.