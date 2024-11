"Orientando", torna a Lucca l’evento che guarda al futuro

Dopo il successo della prima edizione ritorna a Lucca, fino a domani, “Orientando”, il luogo di condivisione per l'istruzione e la formazione in grado di sostenere i giovani e le loro famiglie nella scelta del percorso scolastico, universitario e della formazione professionale. Particolarmente significativo, al riguardo, si rivela l’intervento di Simona Testaferrata, Assessore all’Istruzione del Comune di Lucca: «La direzione è più importante della velocità: è fondato su questa bella verità, enucleata nella frase della scrittrice Clarice Lispector, il lavoro che anche quest’anno ha ispirato tutti gli attori in gioco nelle tre giornate di Lucca Orientando, perché siamo consapevoli dell’importanza che riveste l’orientamento scolastico nella vita dei ragazzi e delle ragazze, in quanto consente loro di effettuare la scelta della scuola, dell’università o del percorso di formazione professionale più adatto alle proprie capacità ed aspirazioni, aiutandoli prima di tutto a riflettere su se stessi. Non si tratta di correre, non si tratta di fare a gara con nessuno – aggiunge l’Assessore all’Istruzione del Comune di Lucca – poiché ogni ragazzo, ogni ragazza, avrà i propri tempi. Compito di noi adulti, genitori, insegnanti ed educatori in primis, è quello di assecondare questi ritmi diversi e di dare a tutti la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano i diversi percorsi formativi, scolastici e universitari. Solo in questo modo, la direzione, che poi è la vera cifra del cammino futuro, sarà per tutti frutto di una scelta ben ponderata». La Conferenza Zonale della Piana di Lucca e l’amministrazione comunale di Lucca, in collaborazione con l'amministrazione provinciale e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, hanno voluto così riunire in un unico luogo (il Real Collegio) i principali soggetti che si occupano, sul territorio, di istruzione e formazione. «In queste giornate – sottolinea l’Assessore Testaferrata – stiamo realizzando workshop con l’associazione Di.Te., il cui presidente, Giuseppe Lavenia, è uno tra i massimi esperti di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, e dove ci sono incontri, uno promosso dalla Regione Toscana e uno dall’Università di Pisa. Invito i giovani studenti e studentesse a venire a trovarci, invito le famiglie a farci visita – conclude l’Assessore - perchè Orientando è un’opportunità di entrare in contatto e dialogare, in unico luogo, con la vasta gamma di possibili scelte di studio e formazione. Ringrazio per il lavoro fatto quanti hanno collaborato con passione e dedizione a realizzare questa nuova edizione di Orientando».