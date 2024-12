Nel cuore della provincia di Lucca un nuovo modello di scuola per il futuro

Nel cuore della provincia di Lucca nasce un progetto educativo ambizioso e innovativo che promette di rivoluzionare il sistema scolastico locale e non solo. Il Polo Fermi-Giorgi, promotore e coordinatore dell'iniziativa denominata "Scuola-dal-futuro", apre le porte a tutte le scuole del comprensorio, mirando a offrire una nuova esperienza didattica basata su metodi sperimentali e tecnologie avanzate. La presentazione ufficiale si è tenuta il 4 dicembre scorso nei locali dell'Istituto Giorgi di via Santa Chiara, recentemente ristrutturati e in fase di rifinitura. Gli spazi, destinati ad ospitare la sperimentazione, rappresentano il cuore operativo del progetto. Tra le peculiarità di questa nuova configurazione educativa vi sono ambienti pensati per un apprendimento integrato e stimolante: una sala giochi, uno spazio dedicato alla musica, un'area per dibattiti e persino una sala video. Questi luoghi saranno il fulcro di attività formative che si discosteranno dall'approccio tradizionale, eliminando il voto come misura di valutazione e introducendo crediti formativi per gli studenti. La genesi del progetto risale a prima della pandemia, quando un gruppo di esperti, guidato dall'ex provveditore Donatella Buonriposi e dall'allora dirigente del Polo Fermi, iniziò a lavorare sull'idea per intercettare i finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e da Indire. Il finanziamento, destinato a poche realtà in Italia, ha premiato, oltre a Lucca, città come Brindisi e Roma con l'ipotesi di estensione anche a Palermo. Il modello didattico proposto si fonda su un approccio inclusivo e innovativo, mirato a favorire l'orientamento scolastico e a contrastare il fenomeno dell'abbandono, che nella provincia di Lucca si attesta intorno al 10%. L'attenzione è rivolta non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti che avranno così l'opportunità di sperimentare nuove metodologie basate sull'uso di strumenti tecnologici avanzati e su un approccio educativo centrato sul benessere e sull'inclusione. Gli ambienti progettati vogliono configurarsi come un'oasi per gli studenti in difficoltà, offrendo loro un contesto privo di pressioni tradizionali, ma ricco di stimoli e possibilità. Questa prospettiva è pensata per stimolare la motivazione e rafforzare le competenze degli alunni, contribuendo al contempo ad una formazione continua e dinamica per il corpo docente. "Scuola dal futuro" rappresenta un tentativo di ridisegnare la scuola del domani, rispondendo alle esigenze di una società in continua trasformazione. Il progetto si pone come una sfida culturale, oltre che educativa, con l’obiettivo di rendere l'istruzione un'esperienza realmente formativa e accessibile a tutti. Il successo di questa sperimentazione potrebbe aprire la strada a un modello replicabile su scala più ampia, offrendo un nuovo paradigma per il sistema scolastico italiano. La fase iniziale prevede un coinvolgimento progressivo degli istituti del territorio, con l'obiettivo di ampliare la partecipazione e monitorare gli esiti del progetto.