L’istituto è autorizzato alla formazione Cambridge

«Siamo stati autorizzati dal Cambridge a formare i ragazzi per la preparazione agli esami Cambridge, certificazioni adottate a livello internazionale. Offriamo corsi pomeridiani per i ragazzi delle scuole medie che vogliono sostenere tali esami. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie al nostro importante e approfondito lavoro sul bilinguismo», ha affermato Mariangela Nannini, direttrice dell’istituto. Le scuole Cambridge English Language Assesment si configurano come complessi didattici di eccellenza, dotati di uno status distintivo quale centri Cambridge International. Questa designazione conferisce loro il privilegio di preparare gli studenti ad affrontare gli esami di certificazione, praticando strategie d’esame e approfondendo scrittura, comprensione, “Use of English”, reading and listening comprehension. L'adesione a questo prestigioso sistema implica l'obbligo di affrontare gli esami inglesi noti come IGCSE. Tale certificazione non è solamente una dimostrazione di competenza accademica ma anche il varco che consente agli studenti di essere valutati direttamente in Inghilterra, garantendo un processo di valutazione anonimo e imparziale. Le scuole italiane che hanno ottenuto l'abilitazione come sedi autorizzate dall'Università di Cambridge si distinguono per la qualità e l'impegno dedicati alla preparazione degli studenti per il conseguimento delle rinomate certificazioni internazionali IGCSE.