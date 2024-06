Lavoro in team e collaborazioni. Tante le attività

L’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria, oltre ad essere un polo d’eccellenza della formazione e dell’aggiornamento nel settore dell’ottica oftalmica e dell’optometria, si distingue anche per l’offrire un ambiente di studio particolare, simile a un vero college universitario, dove ci si può dedicare allo studio, alla ricerca e alla costruzione di rapporti interpersonali, allenandosi a lavorare in team. Inoltre, offre un’esperienza formativa unica per completezza e varietà degli impegni, che comprendono anche un ricco carnet di attività extracurriculari a supporto della formazione di base.

La scuola, di recente è stata acquisita dal gruppo Essilor Luxottica, realtà leader a livello mondiale nel settore ottico oftalmico, garanzia di affidabilità e opportunità per il futuro professionale degli studenti. Per conoscere meglio le proposte formative dell’IRSOO è possibile partecipare agli open day proposti dalla scuola, oppure prenotare una visita personalizzata contattando la segreteria.

M.S.