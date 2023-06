La priorità: investire sui giovani "Alleanza educativa con la scuola che forma le nuove generazioni"

di Adamo Ascari*

FIRENZE

Sostenere il mondo della scuola, attraverso iniziative che coinvolgono attivamente le nuove generazioni e la loro formazione, significa investire sul futuro della comunità nella quale noi tutti viviamo e nella quale Conad Nord Ovest opera quotidianamente, con l’obiettivo di garantire agli adulti di domani di vivere in una società ancora più consapevole, etica, sostenibile. Tra i leader della GDO-Grande Distribuzione Organizzata in Italia, la nostra Cooperativa riconosce l’importanza di contribuire attivamente ad iniziative che mirano non solo ad un miglioramento delle condizioni attuali, bensì che guardano lontano e pensano al futuro delle persone e del territorio.

Per questo motivo il nostro pensiero va alle ragazze e ai ragazzi e alla volontà di avvicinare i giovani al mondo della corretta informazione, stimolandone la curiosità e l’interesse, offrendo esperienze concrete e permettendo loro di sperimentare direttamente il mondo del giornalismo affinché possano non soltanto esplorare tematiche attuali, ma anche sviluppare al meglio il proprio spirito critico. Un impegno che portiamo avanti quotidianamente e annualmente, grazie alla collaborazione con partner autorevoli come il gruppo QN, che promuove ogni anno un’iniziativa valorosa come Cronisti in Classe.

Siamo certi che stimolare la partecipazione attiva dei giovani, fornendo loro i giusti strumenti per apprendere e sviluppare competenze creative e capacità comunicative, sia la chiave di volta per formare cittadini più consapevoli. Crediamo fortemente nelle Istituzioni scolastiche ed è per questo motivo che negli anni abbiamo stretto una vera e proprio alleanza educativa con la scuola, sostenendo numerose iniziative di formazione a partire da Insieme per la Scuola Conad, il programma nazionale che negli ultimi dieci anni ha permesso di donare alle scuole italiane 270mila premi in attrezzature informatiche e materiali didattici, per un valore complessivo di 37 milioni di euro, coinvolgendo 4 milioni di alunni e 200mila classi e Scrittori di Classe Conad, che si pone l’obiettivo di stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e della scrittura.

Investire sui giovani, infatti, deve essere la nostra priorità affinché sia possibile garantire a tutti un’istruzione di qualità e l’uguaglianza di opportunità. Progetti perfettamente in linea con la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore ed a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera.

La GDO può fare molto per il futuro dei giovani per il miglioramento delle condizioni climatiche e per abbattere le barriere sociali ed ogni forma di discriminazione. Noi di Conad nord Ovest ci adoperiamo infatti in diversi ambiti: dalla lotta alla violenza contro le donne, alle iniziative di sensibilizzazione ai ragazzi, fino ad arrivare al sostegno alle attività di sport inclusivo ed a altri progetti che favoriscono il benessere del territorio e della comunità.

In questa edizione abbiamo invitato i ragazzi ad approfondire e a riflettere sull’importanza di effettuare una spesa sostenibile e di promuovere scelte alimentari responsabili e rispettose dell’ambiente poiché, mai come in questi anni, la sostenibilità rappresenta un concetto chiave per l’intera società, che deve adottare comportamenti consapevoli affinché si possa invertire la tendenza a tutela del pianeta e dell’ambiente per le generazioni future.

Ci rende particolarmente orgogliosi apprendere come questo tema abbia stimolato i ragazzi che hanno mostrato una grande

capacità di analisi, un’interpretazione originale della tematica ed una forte propensione al lavoro di squadra.

Auspichiamo, quindi, che questo progetto sia stata un’occasione di riflessione per tutti i ragazzi, nonché per sviluppare competenze personali e professionali ed esprimere al meglio nuove idee e tendenze in grado di arricchire la società nel suo complesso.

*Amministratore delegato Conad Nord Ovest