ISI Garfagnana, il polo didattico con uno sguardo rivolto al futuro

Nato ufficialmente il primo settembre 2013, l'Istituto Superiore d’Istruzione “Garfagnana” raggruppa tutti e quattro gli Istituti superiori di Castelnuovo e della Garfagnana e cioè l’IPSIA “Simoni”, l’ITET “Campedelli”, l’ITI “Vecchiacchi” e il Liceo Scientifico “Galilei”. Queste eccellenze del territorio, sono associate sotto un’unica dirigenza e sviluppano, a livello formativo, un cammino comune che le vede impegnate nella realizzazione di progetti d’approfondimento, nonostante vantino ognuna la propria storia nella realtà culturale della Garfagnana. Risale addirittura al 1946, quella del Liceo Scientifico Galileo Galileo, ormai una vera e propria istituzione con una tradizione scolastica lunga e collaudata. Solido punto di riferimento culturale per la valle, fin dagli albori rappresenta una delle migliori scuole propedeutiche agli studi universitari ed ha consentito a molti giovani diplomati di conseguire brillanti risultati non solo nel proseguimento degli studi sia scientifici che umanistici, ma anche nel mondo del lavoro. Esso presenta due articolazioni: il corso ordinario e l’opzione Scienze applicate con il potenziamento opzionale Biologico-Sanitario. Per liceo: molte novità! Per quanto riguarda la didattica si è inaugurata la metodologia dada basata sulle aule tematiche ed il nuovo potenziamento curvatura biomedica per le classi terze, sia del corso ordinario che delle scienze applicate, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Lucca. L’Istituto Tecnico Tecnologico “F. Vecchiacchi”, invece, interpreta la cultura tecnico-scientifica come la forza motrice dello sviluppo e la carta vincente per il futuro. Con i suoi indirizzi, elettronica ed elettrotecnica, meccanica, meccatronica ed energie e sistema moda, risponde alle esigenze del territorio e all’obiettivo di far acquisire agli studenti i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione tecnica superiore.