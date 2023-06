Empoli e la carica dei 350 Super sfida tra premi e sorrisi

EMPOLI

Quattordici classi, circa 350 studenti, ventiquattro pagine. Questi i numeri del Campionato di giornalismo che ha visto coinvolte le scuole Secondarie di primo grado di Empoli (Istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest), Fucecchio, Montespertoli e Vinci. Sei gli sponsor che hanno supportato l’edizione di Empoli del Campionato di giornalismo-Progetto Cronisti in classe: Ait (Autorità idrica toscana), Asev (Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa), Anbi (Associazione nazionale consorzi di bonifica), Cispel, Conad e Fratres.

Molto partecipata la premiazione che ha avuto luogo il 30 maggio alla Vela-Margherita Hack di Avane, concessa dal Comune di Empoli che ringraziamo. Un centinaio di presenti tra le delegazioni delle classi, i docenti e gli sponsor. Ha vinto la 2B della Secondaria di primo grado Vanghetti dell’Istituto comprensivo Empoli Est con due pagine sulla guerra e sulle ingiustizie, la povertà e la distruzione del pianeta che provocano i conflitti e una sulla necessità di cambiare abitudini per dire basta allo smog. Seconda la 3F della Montanelli Petrarca di Fucecchio con due lavori sull’educazione ambientale e lo scoutismo e sull’importanza dello sport a scuola. Terzo posto, parimerito, per la 1D e la 1H della Vanghetti sugli insegnanti che sostengono i ragazzi e sulle troppe guerre dimenticate.

La giuria ha assegnato anche i premi per la migliore vignetta (alle classi 2F, 2G e 2H della Secondaria Busoni dell’Istituto comprensivo Empoli Ovest) e il premio green (alla 2B dell’Istituto comprensivo di Vinci). Infine, il riconoscimento per il maggior numero di voti sulla pagina on line del concorso (cronistiinclasse.it) se l’è aggiudicato la 1D della Secondaria Fucini di Montespertoli.

Alle classi anche i premi degli sponsor. Autorità idrica toscana ha premiato con borracce la 1D della Fucini di Montespertoli, che ha realizzato la pagina sull’acqua, oro blu da difendere. Anbi ha consegnato una targa e attestati alla classe 2F della Vanghetti (Comprensivo Empoli Est) per il lavoro sulla sostenibilità. Asev, invece, ha premiato con una borsa-zainetto leggera la classe 2C della Vanghetti, mentre Cispel ha omaggiato con penne e blocchetti la 1A della Vanghetti e con penne, blocchetti e una targa la 1A della Secondaria di Vinci. Conad ha scelto la pagina sulla spesa insostenibile realizzata dalla 1A della Vanghetti, mentre Fratres ha premiato la 1C della Fucini di Montespertoli e la 2F della Vanghetti.