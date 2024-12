Domani previsto uno sciopero del comparto

«Si comunica che per l’intera giornata del 13 dicembre 2024 è previsto uno sciopero generale proclamato da Usb, con adesione di Usb Pubblico impiego e di Fi-Si». Con l’avviso numero 10 del 6 dicembre 2024, il Ministero dell’Istruzione ha dato notizia dello sciopero generale previsto per la giornata di domani, che riguarderà anche il mondo della scuola. È la stessa Usb a spiegare i motivi della protesta in un comunicato stampa: «Lo sciopero del 13 dicembre giunge a ridosso della pausa natalizia, e permette a lavoratrici e lavoratori della scuola di fare un primo bilancio dell’anno scolastico in corso. Presente e futuro della scuola italiana sono quasi deterministicamente instradati su un binario che lascia poco spazio a variabili di cambiamento» per quanto riguarda un apprendimento adeguato e il livello salariale e dei diritti di docenti e personale ATA. Nel mirino ci sono le nuove Linee-guida per l’Educazione civica, la riforma del 4+2 per gli istituti professionali, l’uso dei fondi del Pnrr e il rilancio del sistema del Pcto.