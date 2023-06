"Che bel pubblico! Siete il nostro futuro Entusiasmo da coltivare"

"Che pubblico meraviglioso! Quanto siete belli ragazzi, così festosi e pieni di energia". Ha salutato così i “cronisti in erba“ protagonisti del Campionato di giornalismo edizione 2022-2023, Liana Pimpinelli Bacoccoli, presidente dell’Inner Wheel Perugia, l’associazione femminile di derivazione rotariana che da anni è tra i nostri inseparabili compagni di viaggio. "L’Inner Wheel - spiega Pimpinelli - non è un club di beneficenza. Ma ha una mission precisa: sostenere le iniziative del territorio con service mirati che spaziano dal sociale, alla cultura (non a caso abbiamo partecipato anche all’Art Bonus del Comune di Perugia, finanziando il restauro di una piccola edicola in via Oberdan e un volume antico contenuto alla Biblioteca Augusta), al mondo della scuola. Ecco perché abbiamo deciso di supportare la bellissima iniziativa de La Nazione, attraverso questi tre riconoscimenti. Come dice la nostra governatrice il nostro operare è mosso da sentimenti di rispetto verso i valori dell’uomo, della famiglia, delle tradizioni del territorio in cui viviamo. Siamo attente alle richieste di solidarietà verso le realtà che ci circondano e i ragazzi meritano tutta la nostra attenzione, perchè sono il futuro da coltivare. L’Inner - conclude Pimpinelli - è un “sistema“ contemporaneamente aperto e chiuso, dove l’apertura si riferisce all’attività di scambio con l’ambiente esterno ed alla capacità di intervento sull’ambiente esterno stesso, garantendo questo scambio e la trasformazione che alimenta e produce la sopravvivenza. La chiusura si riferisce, invece, all’organizzazione che l’Inner Wheel si è data, quindi all’insieme delle regole finalizzate all’identità, all’unità, al funzionamento. La chiusura segna, inoltre, il confine, determina la forma dell’Inner Wheel nello spazio, ne costruisce la storia. Apertura e chiusura devono essere però mantenute in equilibrio: se l’Inner Wheel rimane troppo chiusa, rischia di morire per asfissia; troppo aperta muore per anomia, perdendo l’identità".